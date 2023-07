Lucas Silva volta para 3ª passagem no Cruzeiro: 'Espero que seja mais uma vitoriosa'

O Cruzeiro não para de anunciar peças de reposição para melhorar ainda mais seu rendimento neste retorno ao Brasileirão após três anos na Série B e oficializou a volta do volante Lucas Silva, que chega para sua terceira passagem no clube. O acordo firmado é até dezembro de 2024.

continua após publicidade

O jogador chegou cedo ao clube e foi bastante festejado. Funcionários do Cruzeiro deram as boas-vindas ao jogador, cumprimentado por muita gente e bastante motivado com esse retorno. Foram muitos abraços e sorrisos no reencontro com os ex-amigos.

"Lucas Silva está de volta! O meio-campista é mais um reforço para o nosso elenco, com contrato até dezembro de 2024. Que sua terceira passagem pelo Cruzeiro seja de ainda mais sucesso!", anunciou o Cruzeiro.

continua após publicidade

Aprovado nos exames médico e com o contrato assinado, Lucas Silva mandou mensagem otimista aos torcedores. "Tô muito feliz e motivado de vestir novamente o manto celeste. Espero que seja mais uma passagem vitoriosa, de muitos títulos", disse. "Vivemos bons momentos e agora novamente estamos juntos. A torcida foi algo fundamental, sempre nos incentivou nos jogos, lotou o Mineirão, e vê-la agora de novo será motivo de muita alegria. Já me conhecem um pouco, mas verão muita garra, dedicação e profissionalismo com esse manto celeste."

Lucas Silva estava no Grêmio, mas fora dos planos de Renato Gaúcho, aceitou voltar ao clube no qual foi revelado. Os gaúchos agradeceram ao volante pelo trabalho em Porto Alegre e desejaram sorte. "Agradecemos pelo comprometimento e dedicação e desejamos êxito na sequência de sua carreira profissional."