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Lucas Pinheiro vence prova de slalom gigante na abertura da Copa do Mundo de Esqui Alpino

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen começou a temporada 2026/27 da Copa do Mundo de Esqui Alpino com o pé-direito e venceu a prova de slalom gigante, em Sölden, na Áustria. A prova foi realizada na manhã deste domingo (25) e o representante do país sul-americano assumiu a liderança do ranking na competição.

Na primeira descida, Lucas abriu 24 centésimos de vantagem sobre o segundo colocado, com 52s40. Na segunda tentativa, conseguiu melhorar o desempenho e fez 52s32, totalizando 1min44s72. O suíço Loïc Meillard ficou na segunda colocação com 48 centésimos atrás do brasileiro. Enquanto seu compatriota Marco Odermatt completou o pódio.

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Embora tenha nascido em Oslo, na Noruega, o competidor é filho de brasileira e escolheu defender o país da América do Sul em 2024. Aos 26 anos, o competidor vive boa fase na modalidade e conquistou o ouro olímpico no slalom gigante nos Jogos de Milão-Cortina, em fevereiro.

Além da conquista, ele se tornou o primeiro brasileiro a receber o Globo de Cristal no Esqui Alpino, em março deste ano. A premiação é concedida ao melhor atleta da temporada no slalom gigante. Lucas conseguiu a honraria em 2022/23, quando ainda representava a Noruega nas competições.

Agora o brasileiro se prepara para o Campeonato Mundial de Esqui Alpino, que está previsto para fevereiro de 2027. Ele tem realizado grande parte da preparação na América do Sul, intercalando com treinos no Brasil, Chile e Argentina.

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