Lucas Pinheiro Braathen é bicampeão da etapa de Levi na Copa do Mundo de esqui alpino

Lucas Pinheiro Braathen conquistou mais um título na Copa do Mundo de esqui alpino. Neste domingo, o brasileiro venceu a prova de slalom na etapa de Levi, na Finlândia, pelo segundo ano consecutivo. Com o resultado, o atleta de 26 anos chegou à segunda vitória na temporada 2026/2027 e manteve o aproveitamento de 100% na competição.

Lucas completou as duas descidas em 1min48s04, terminando 56 centésimos de segundo à frente do francês Clément Noel, que ficou com a segunda colocação. O suíço Loic Meillard completou o pódio, 73 centésimos atrás do brasileiro.

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O esquiador começou a prova com o melhor tempo da primeira descida, concluída em 52s69. Com uma vantagem de 65 centésimos sobre o segundo colocado, Lucas voltou para a pista e marcou 55s35 na segunda passagem, resultado suficiente para garantir mais uma vitória.

Esta foi a décima conquista de Lucas em etapas da Copa do Mundo, sendo a quinta desde que passou a representar o Brasil, em 2024. O brasileiro também se tornou o primeiro homem a vencer duas edições consecutivas da prova de slalom em Levi.

Além do título, Lucas recebeu uma premiação diferente. A etapa é realizada na Lapônia, região conhecida como a terra do Papai Noel, e tem como tradição presentear os vencedores com uma rena. Como também conquistou a prova em 2025, o brasileiro agora tem dois animais.

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O resultado confirma o bom início de temporada do atleta, que já havia vencido a prova de slalom gigante na etapa de Sölden, na Áustria, no fim de outubro. Com os dois títulos, Lucas soma 200 pontos e lidera a classificação geral da Copa do Mundo.

Nascido em Oslo, na Noruega, Lucas disputa sua terceira temporada representando o Brasil, país de sua mãe. Desde que passou a defender a bandeira brasileira, conquistou resultados importantes no circuito internacional. Entre eles está a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, além do Globo de Cristal do slalom gigante, entregue ao melhor atleta da modalidade na temporada passada.

O próximo compromisso do brasileiro será no próximo domingo, na etapa de Gurgl, na Áustria, onde disputará mais uma prova de slalom.