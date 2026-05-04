TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Lucas passa por cirurgia no tendão de Aquiles e reabilitação no São Paulo começa com repouso

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 13:28:00 Editado em 04.05.2026, 13:37:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O meia-atacante Lucas imaginava um grande segundo semestre no São Paulo. Mas está fora da temporada após romper o ligamento do tendão de Aquiles da perna direita. O ídolo da torcida passou por cirurgia bem-sucedida nesta segunda-feira, terá alta na terça e iniciará a recuperação com repouso domiciliar.

Depois de alguns dias descansando do processo cirúrgico, o camisa 7 voltará ao CT da Barra Funda para iniciar a fisioterapia, visando estar em totais condições de defender o clube do coração desde a largada em 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O meia-atacante Lucas passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita, para correção de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita. O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen foi bem-sucedido e o atleta deverá ter alta hospitalar nesta terça-feira (05), permanecendo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação antes de iniciar a fisioterapia no clube", informou o São Paulo.

Lucas não se manifestou sobre a lesão, ocorrida em seu retorno aos gramados após sofrer fraturas em duas costelas diante do Atlético-MG, em março, pelo Brasileirão. Foram 20 dias de espera para voltar a defender o São Paulo diante do Bahia, no estádio Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo.

"O gigante a tua frente, nunca será maior que o Deus dentro de você", postou nos Stores do Instagram antes do processo cirúrgico, usando a passagem bíblica de motivação para um retorno futuro. Muitos torcedores e companheiros desejaram sorte ao meia-atacante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de um 2025 complicado também por lesões, Lucas estava empolgado em 2026 e tinha realizado 16 dos 17 jogos do São Paulo na temporada. Até as fraturas na costela o afastarem pela primeira vez dos gramados. Agora, o foco fica na temporada que vem.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CIRURGIA Futebol Lucas São Paulo FC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV