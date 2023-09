Lucas Paquetá passa em branco, mas West Ham busca virada diante de sérvios na Liga Europa

O West Ham sofreu mais que o esperado para confirmar seu favoritismo na estreia da Liga Europa, diante do modesto TSC Backa Topola, da Sérvia. Depois de sair em desvantagem, os ingleses buscaram a virada, por 3 a 1, na segunda etapa, pelo Grupo A. O brasileiro Lucas Paquetá teve chances, mas não marcou. Em grande jogo na Holanda, Ajax e Olympique de Marselha empataram por 3 a 3.

continua após publicidade

Atuando em casa, o time inglês tratou logo de partir para o ataque, impondo um sufoco imenso ao rival sérvio. Lucas Paquetá era o responsável por armar as jogadas. Com poucos minutos, foram duas boas chances. O centroavante Ings era quem mais aparecia. Parou em defesa de Simic, que fez milagre em chute de Kehrer, com os pés, na sequência.

O rival não escondia a postura defensiva, tentando encaixar um contragolpe. Mas não conseguia passar do meio-campo. Os ingleses tinham 80% de posse de bola e, mesmo empurrado pela torcida, esbarravam na parede sérvia.

continua após publicidade

Paquetá também parou em Simic, que foi se transformando no herói do TSC Backa Topola no primeiro tempo. Além de se defender bem, o time sérvio quase abriu o placar em lance raro de ataque, no fim da etapa. Stojic cabeceou raspando o travessão.

O empate que já era frustrante, ficou ainda pior após gol dos visitantes no começo da etapa final. Stanic roubou a bola de Ogbonna e avançou livre para bater sem chances de defesa para Fabianski. O West Ham sentiu o gol e demorou para voltar a atacar.

Paquetá ganhou a companhia do compatriota Emerson Palmieri para fazer dobradinha na esquerda. Mas os cruzamentos eram todos cortados ou paravam nas mãos de Simic, para um certo chiado da torcida. A insistência deu resultado aos 20. Benrahma deixou o marcador no chão e cruzou para Kudus. Petrovic tentou atrapalhar o atacante e desviou contra as próprias redes. Quatro minutos após o merecido empate, o West Ham virou. Prowse cobrou escanteio e Kudus cabeceou para as redes.

continua após publicidade

O jogo ficou aberto após a necessidade de os sérvios atacarem. No famoso lá e cá, Paquetá teve boa chance de aliviar a situação do West Ham. Mas bateu para o alto após dominar no peito, livre, dentro da área. Em nova cobrança de escanteio de Prowse, porém, Soucek definiu.

No outro jogo da chave, o Olympiakos até buscou a igualdade duas vezes diante do Freiburg, na Grécia. Mas acabou levando o terceiro, no fim, e saiu derrotado. Sallai, Grifo, de pênalti, e Philipp fizeram os gols dos alemães, com Kaabi, duas vezes, anotando para o time da casa.

Pelo Grupo B, Ajax e Olympique de Marselha fizeram um grande jogo na Holanda. Com gols de Borges e Berghuls, os mandantes abriram 2 a 0 com 20 minutos. Mas permitiram o empate dos franceses antes do descanso, com Clauss e Aubameyang.

continua após publicidade

Após o intervalo, o Olympique nem teve tempo de celebrar a reação e já sofreu outro gol. Taylor aproveitou assistência de Borges para recolocar os holandeses na frente. Mas Aubameyang anotou novamente para garantir importante ponto na largada da equilibrada chave: 3 a 3.

O Brighton recebeu o AEK Atenas na Inglaterra, e 'imitou' o Olympiakos, ao buscar a igualdade duas vezes, com dois gols de pênalti do brasileiro João Pedro. Sidibé e Gacinovic haviam feito 1 a 0 e 2 a 1. A vitória foi garantida por Ponce, no fim.

Pelo Grupo C, o Rangers fez 1 a 0 Bétis e o Sparta Praga bateu no Aris Limassol por 3 a 2. No D, a Atalanta aplicou 2 a 0 no Rakow Czestochowa e o Sturm Graz foi superado em casa pelo Sporting, por 2 a 1.