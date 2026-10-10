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Lucas Moura volta, muda jogo e São Paulo conta com 2 de Calleri para bater Vitória no MorumBis

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
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Lucas Moura só não foi o nome do triunfo do São Paulo sobre o Vitória porque foram de Calleri os gols do 2 a 1 pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, por enquanto, permite aos são-paulinos ficar na nona colocação, com 39 pontos. Os rubro-negros, com 36, caem para 12º e ainda podem ser superados por outros times.

O São Paulo voltou a ter problemas defensivos e foi punido com o gol de empate do Vitória no primeiro tempo. A reconstrução veio a partir das entradas de Lucas Moura e Marcos Antônio, já na etapa complementar.

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O camisa 7 retornou a campo após quase seis meses e uma cirurgia no tendão de Aquiles. Foi ele que mudou a dinâmica da equipe são-paulina, limitada até então, com qualidade técnica e leitura de jogo acima da média. O faro de gol de Calleri, marcando duas vezes, garantiu a vitória.

O São Paulo iniciou o jogo com domínio pleno. A equipe manteve a posse de bola no ataque, com Artur atuando centralizado, como um meia de construção. Junto a Djhordney, ele trabalhava com qualidade atrás de Gustavo Santana e Calleri.

O Vitória recuou quase totalmente, até com os pontas Erick e Lucas Silva no campo defensivo. O time de Jair Ventura limitou o repertório a lançamentos nas costas da defesa são-paulina, onde Renê aparecia sozinho e sem conseguir desenvolver chances.

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O trabalho do São Paulo com a bola foi recompensado aos 19 minutos. Artur achou lançamento para Iago na esquerda. O lateral puxou para a perna direita e cruzou, encontrando Calleri, entre os zagueiros, para cabecear e abrir o placar.

Foi o primeiro gol do argentino com bola rolando em 11 jogos. Desde o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no fim de julho, o camisa 9 havia marcado apenas duas vezes, e ambas de pênalti (contra Bolívar e Internacional).

O Vitória tentou subir mais, mas repetia falhas técnicas, lembrando em nada o time que goleou a Chapecoense na rodada passada. Os erros se repetiam em passes e finalizações.

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O São Paulo, porém, também voltou às suas falhas. A defesa deixou a entrada da área livre. Foi ali que, aos 39 minutos, Emmanuel Martínez recebeu o passe de Erick e bateu forte. O argentino ainda contou com um desvio em Bobadilla para enganar Rafael e empatar.

De volta do intervalo, a equipe baiana manteve o ritmo, dificultando a saída de jogo do São Paulo e buscando ataques rápidos quando tinha a bola. Os são-paulinos ficavam atônitos e contavam com os erros de finalização do adversário.

Com a bola, o time de Dorival Júnior não conseguia mais criar as chances como no começo do jogo. Para tentar mudar o cenário, o técnico promoveu o retorno de Lucas Moura e o ingresso de Marcos Antônio.

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A disposição do time em campo mudou, e o ânimo também. O São Paulo apareceu mais na área do Vitória. Artur, agora pela direita, insistiu em cruzamentos e quase brindou Calleri com outro gol, mas o argentino não alcançou por pouco.

Pouco depois, aos 24 minutos, o camisa 9 fez o segundo dele na noite. A jogada começou com Lucas, na intermediária. Ele acelerou e, sem querer, deixou a bola para Bobadilla. O paraguaio chutou, e um desvio deu chance para Gustavo Santana. Lucas Arcanjo fez uma defesa espetacular, mas não o suficiente para evitar o rebote de Calleri.

Diferentemente do primeiro tempo, o São Paulo não se distraiu depois de marcar. A equipe teve mais tranquilidade com a bola, até buscando mais chances. Lucas Moura foi um dos motivos para isso.

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Sem se entregar, a equipe de Jair Ventura se lançou ao ataque, insistindo em cruzamentos. Em um deles, Mateus Silva pegou a sobra quase na pequena área e chutou como deu. Rafael garantiu a vitória são-paulina com uma defesa à queima-roupa.

O resultado mantém o tabu de o Vitória nunca ter vencido o São Paulo no MorumBis. Foi ainda a décima derrota da equipe fora de casa. O time ainda não venceu fora do Barradão no Campeonato Brasileiro.

O próximo desafio do São Paulo será contra o Vasco, no MorumBis, no sábado, pela 31ª rodada do Brasileirão. No dia 19, uma segunda-feira, o Vitória visita o Corinthians.

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FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 VITÓRIA

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon (Marcos Antônio), Bobadilla (Rafael Tolói), Djhordney (Lucas Moura) e Iago; Artur (Pedro Lima), Gustavo Santana (Pedro Ferreira) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

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VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Anderson Pato) Gonçalves, Emmanuel Martínez (Alex Bruno) e Matheuzinho (Zé Vitor); Erick, Lucas Silva (Pochettino) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Calleri, aos 19, e Emmanuel Martínez, aos 39 minutos do 1º tempo; Calleri, aos 24 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Santana, Djhordney, Sabino, Iago e Marcos Antônio; Matheuzinho, Cacá e Renato Kayzer.

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ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

PÚBLICO - 22.618 presentes.

RENDA - R$ 861.880,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).

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Campeonato Brasileiro Futebol São Paulo FC Vitória
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