Lucas Moura sofre estiramento muscular e pode desfalcar o São Paulo por até um mês

O São Paulo terá um desfalque importante na reta final do Campeonato Brasileiro. Já sem o argentino Calleri, que só volta em 2024, o clube perdeu o meia-atacante Lucas Moura por pelo menos três semanas. O jogador foi substituído contra o Palmeiras com dores na coxa esquerda e exames de imagem nesta quinta-feira confirmaram um estiramento muscular no local.

"Substituído no clássico com o Palmeiras por conta de dores na região posterior da coxa esquerda, Lucas foi submetido a exame de imagem que detectou um estiramento no local. O jogador já iniciou os trabalhos de recuperação no REFFIS Plus sob os cuidados dos profissionais do clube", informou o São Paulo.

O jogador vai perder os próximos cinco jogos, contra Athletico-PR, domingo, Cruzeiro (dia 2/11), Red Bull Bragantino (dia 8), o clássico com o Santos (12) e Fluminense (ainda sem data definida por causa da final da Libertadores, mas que deve ocorrer na parada da Data Fifa).

A pausa para os jogos da seleção brasileira, por sinal, servirá para o São Paulo deixar Lucas Moura plenamente recuperado para o retorno do Brasileirão, dia 22 de novembro, jogo no qual o time recebe o Cuiabá, no Morumbi.

O lateral-esquerdo Caio Paulista sofreu lesão semelhante recentemente e ficou três semanas afastado, o que dá esperança aos torcedores de ainda ver o astro em campo em 2023. O clube trabalha com o mesmo tempo de recuperação, apesar da possibilidade de o atacante ter risco de ficar até um mês fora. Desta maneira, ainda perderia mais duas partidas, podendo encarar somente Atlético-MG e Flamengo.

O contrato de Lucas Moura para 2024 ainda não foi renovado, apesar de clube e jogador terem discursos idênticos sobre uma permanência por ao menos mais um ano. Sem a confirmação, os torcedores querem ao menos mais uma partida do astrto no Morumbi para possível despedida.

REVOLTA TOTAL

Os são-paulinos estão indignados com os jogos na grama sintética do Allianz Parque. Antes de Lucas Moura, o time já havia perdido outros jogadores por lesão no estádio palmeirense no ano: Ferraresi e Galoppo, com problemas graves no ligamento do joelho, Welington e Rafinha, com lesões no ligamento do tornozelo.