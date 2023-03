Lucas Lima vira arma de Hellmann para Santos bater Ituano e avançar no Paulistão

(via Agência Estado)

Lucas Lima precisou de somente quatro jogos para reconquistar a confiança dos santistas. Reprovado antes do anúncio do retorno, o meia pediu desculpas aos torcedores, melhorou o rendimento em campo, e neste domingo será a grande esperança de um triunfo diante do Ituano, às 16 horas, em Itu que pode valer vaga às quartas de final do Paulistão.

Com contrato de produtividade até maio, Lucas Lima está invicto desde a volta, com duas vitórias e dois empates. Além do bom retrospecto, o meia fez a bola chegar aos atacantes e a equipe anotou oito vezes, com ele brilhando nas assistências e passes precisos.

Sem o artilheiro Marcos Leonardo, suspenso, as atenções serão dobradas no meia. Tentando convencer os dirigentes de que o vínculo deve ser ampliado até o fim do ano, brilhar no Novelli Júnior é importante para a continuidade. O Santos não vai às quartas faz duas edições e não admite nova queda precoce.

A depender de Odair Hellmann, Lucas Lima será o 10 no Brasileirão. O técnico está encantado com o jogador, com o qual teve uma conversa ao pé do ouvido na contratação e ouviu do meia que ele estava disposto a reerguer a carreira na Vila Belmiro - foi ao Palmeiras e acabou desanimando os santistas com juras de amor ao rival.

O Santos chega à última rodada precisando fazer contas. Em terceiro na chave, não depende de suas forças. Com os mesmos 14 pontos do Botafogo, só avança se somar ao menos um ponto a mais que o oponente, melhor no número de vitórias (4 a 3).

Mesmo sem vitórias como visitante no Paulistão, a confiança santista é grande pelo fato de o Ituano estar na luta contra a queda. Isso fará a equipe se abrir, o que dará espaços para Lucas Lima distribuir bola aos atacantes. De quebra, ainda há o duro compromisso do Botafogo, diante do São Paulo.