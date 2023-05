Lucas Lima prevê jogo 'tenso' e clima de 'final' entre Santos e Bahia na Copa do Brasil

Em situação delicada na temporada, o Santos vai encarar novamente o Bahia nesta quarta-feira em "clima de final", na expectativa de Lucas Lima. Para o experiente meio-campista, o jogo será cercado de "tensão", uma vez que poderá decretar a eliminação do time paulista na Copa do Brasil.

continua após publicidade

"Mesmo com as equipes já se conhecendo, acho que vai ser diferente pois amanhã (quarta)será uma final, um jogo de mata-mata, tenso. Agora é descansar pra fazer um grande jogo amanhã", disse Lucas Lima, em referência à sequência de jogos entre as duas equipes.

O duelo desta terça é o terceiro entre os dois times num intervalo de um mês. As equipes se enfrentaram pelo Brasileirão e no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro, o Santos venceu por 3 a 0 e, no segundo confronto, houve empate sem gols.

continua após publicidade

"Acho que os dois jogos foram bem diferentes. Saímos com uma grande vitória no primeiro jogo, pelo Brasileiro, e depois um empate. Então acho que agora será uma partida totalmente diferente das outras duas", projetou o meio-campista.

O Santos vem de duas derrotas seguidas, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa Sul-Americana. No domingo, após o tropeço diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 0, o técnico Odair Hellmann admitiu o momento ruim da equipe.

Diante desta situação, Lucas Lima se mostrou ciente da importância do jogo desta quarta. "É uma final, um jogo decisivo, sabemos o quanto é importante. A gente se preparou bem, treinamos muito forte e agora é mostrar dentro de campo. Acho que a equipe está preparada, fisicamente, tecnicamente e com um mental muito forte pra fazer um grande jogo", afirmou o meia.

"Estamos acostumados (com a pressão), pois a gente veste uma camisa pesada. Sabemos que lá vai estar lotado, que é uma torcida que empurra a equipe deles. Mas no campo é 11 contra 11, a gente se preparou bem e agora é mostrar dentro de campo. Vamos deixar tudo lá", prometeu.