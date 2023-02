Lucas Lima diz estar feliz com reestreia na Vila: 'Feliz pelo apoio da torcida'

(via Agência Estado)

Goleada, duas assistências e uma bela exibição. Em uma tarde onde terminou o jogo como destaque, o meia Lucas Lima exaltou a torcida em sua reestreia na Vila Belmiro, com a camisa do Santos. "Estou feliz pelo empenho, claro, mas o apoio da torcida foi muito importante", afirmou jogador que atuou como um meia de ligação e foi responsável por iniciar as jogadas de ataque.

"Melhor impossível. Estou voltando agora e conseguir uma vitória dessa é muito importante. O time está de parabéns. Quando um atacante faz gol e eu dou um passe, ficou muito feliz", afirmou o jogador ao final da partida.

Marcos Leonardo, que balançou a rede duas vezes nos 4 a 0 sobre a Portuguesa, também festejou a presença de Lucas Lima em campo e a sua atuação. "Muito bom jogar com um dez (armador) em campo. A gente fica se olhando o tempo todo. Eu faço os movimentos e ele me serve. Feliz por ele retomar o bom futebol", comentou o atacante que festejou ainda o fim de um jejum de gols.

"Todo atacante gosta de estar balançando a rede e comigo não é diferente. Marquei duas vezes e ainda consegui dar uma assistência. Falei com o Falcão (Paulo Roberto, coordenador) e ele deposita muita confiança em mim. Esse apoio é importante", afirmou.

A vitória teve ainda o efeito de mudar o astral do elenco em relação às pretensões no Campeonato Paulista. Se o assunto antes girava em torno das preocupações com um possível rebaixamento, o triunfo faz o time sonhar ainda com uma classificação à próxima fase da competição.

"O objetivo é conseguir a classificação. Temos ainda dois jogos e vamos atrás desse objetivo. Essa vitória dá muita confiança para que possamos tentar a vaga nas duas partidas que restam", disse Marcos Leonardo.

No Grupo A, o Santos aparece em terceiro lugar com 13 pontos, um a menos que Botafogo e Bragantino. Nas duas jornadas que restam, o Santos terá pela frente o clássico com o Corinthians, também na Vila, e o confronto com o Ituano, no estádio Novelli Júnior.