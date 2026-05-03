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Lucas lesiona tendão de Aquiles e sai carregado de jogo do São Paulo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 21:15:00 Editado em 03.05.2026, 21:23:58
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Lucas Moura mal voltou ao time do São Paulo e já preocupa o torcedor novamente. O camisa 7 teve de ser retirado pelo departamento médico após lance com um adversário do Bahia, em partida realizada neste domingo, dia 3, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Segundo apuração do jornalista André Hernan, Lucas teria lesionado o tendão de Aquiles. O clima no São Paulo é de preocupação em razão das suspeitas. O jogador passa por exames ainda na noite deste domingo para determinar a gravidade do problemas.

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O lance de Lucas foi com Erick Pulga aos 37 minutos do segundo tempo. O são-paulino conduzia a bola quando foi empurrado pelo rival baiano. Ao cair, o camisa 7 ficou com dores na perna direita e teve de sair de maca, chorando. O São Paulo ficou com um a menos por conta disso até o apito final.

Lucas entrou no lugar de Cauly aos 17 minutos da segunda etapa. Em meados de março, contra o Atlético-MG, ele sofreu fraturas em duas costelas e a previsão era desfalcar o São Paulo por oito semanas. Esta foi a primeira vez que ele jogou desde o compromisso contra o rival mineiro.

A vitória do São Paulo por 2 a 1 acontecia em Bragança Paulista, no estádio do Red Bull Bragantino. Foi quando o Bahia empatou nos acréscimos, com Erick, restando menos de dois minutos para o apito final.

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