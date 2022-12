Lucas Leiva é afastado do Grêmio após apresentar alteração do ritmo cardíaco

(via Agência Estado)

O volante Lucas Leiva foi afastado dos trabalhos no Grêmio após apresentar um quadro de alteração do ritmo cardíaco, conforme anunciado pelo clube nesta terça-feira. De acordo com o comunicado, o jogador de 35 anos realizará novos exames para ter um diagnóstico mais preciso sobre a condição.

"Comunicamos que o atleta Lucas Leiva apresentou, nos exames de rotina da pré-temporada, um quadro de alteração do ritmo cardíaco. Por este motivo, o volante ficará afastado das atividades até a conclusão de exames complementares e tratamento do quadro", diz o texto divulgado pelo time tricolor.

Os jogadores do Grêmio se reapresentaram no último domingo e iniciaram a pré-temporada sob o comando do treinador Renato Gaúcho. Lucas Leiva, contudo, não estava participando das atividades no gramado e se dedicava apenas a trabalhos na parte interna do CT Luiz de Carvalho.

O experiente meio-campista voltou em junho deste ano ao clube tricolor, no qual iniciou a carreira. Jogou 18 partidas na Série B, 14 delas como titular, e ajudou na conquista do acesso à elite do Brasileirão. Antes, estava na Lazio, um dos únicos três times que defendeu na carreira. Quando deixou o Grêmio, em 2007, foi para jogar no Liverpool, clube do qual foi jogador por dez anos.