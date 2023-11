Lucas evolui, participa integralmente de treino e se aproxima de retorno ao São Paulo

Recuperado de um estiramento na posterior da coxa esquerda, o meia-atacante Lucas deu mais um passo na sua evolução para voltar a defender as cores do São Paulo nesta reta final de Brasileirão. O atleta participou integralmente da atividade deste sábado, realizada pelo técnico Dorival Júnior, e aumentou a expectativa sobre sua participação no duelo com o Cuiabá, marcado para o dia 22 de novembro (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã, em jogo adiado pela 32ª rodada.

Lucas se lesionou na 29ª rodada, na derrota para o Palmeiras por 5 a 0, no Allianz Parque. Desde então, desfalcou o São Paulo contra Athletico-PR (1 a 1), Cruzeiro (1 a 0), Red Bull Bragantino (1 a 0) e Santos (0 a 0).

Neste sábado, o meia-atacante, ao lado de todo o elenco, participou do aquecimento no gramado, de atividades de enfrentamento e de testes de velocidade. Na parte final dos trabalhos, Dorival Júnior comandou um trabalho tático posicional , com ênfase em posse de bola, troca de passes e conclusão das jogadas. Com o gramado dividido em dois quadrantes, os jogadores se enfrentavam em duas equipes e precisavam respeitar as marcações específicas do campo, sem poder invadir as outras áreas.

Além de Lucas, participaram das atividades o lateral-direito Igor Vinicius, que se recupera de uma tenotomia no adutor direito, e o meia Galoppo, de uma cirurgia no joelho esquerdo. Por outro lado, Dorival Júnior não contou com os selecionáveis: os zagueiros Arboleda (Equador) e Ferraresi (Venezuela) e com o meia James Rodríguez (Colômbia), além de Beraldo, Pablo Maia e Patrick, que defenderão a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico.

Com a vaga garantida na próxima edição da Copa Libertadores, por ter sido campeão da Copa do Brasil, o São Paulo apenas cumpre tabela nesta reta final do Brasileirão. O time paulista é o décimo colocado, com 46 pontos.