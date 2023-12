Lucas e Rafinha não treinam e são dúvidas para último jogo do São Paulo no ano

Lucas Moura e Rafinha não participaram da atividade desta segunda-feira, dia de reapresentação após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, e são dúvidas para o duelo com o Flamengo, marcado para as 21h30 de quarta-feira, no Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante teve um trauma no tornozelo direito e o lateral sofreu uma lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda.

Os dois jogadores se apresentaram no CT da Barra Funda, mas ficaram em tratamento no departamento de fisioterapia do clube, após passarem por exames. Ambos serão avaliados novamente nesta terça-feira, quando o grupo são-paulino faz o último treinamento antes do embate com os flamenguistas. De acordo com as impressões iniciais, Lucas tem mais chances de ser liberado para jogar do que Rafinha.

Embora exista otimismo em relação à permanência, o atacante de 31 anos ainda não resolveu se continua no São Paulo, que vem se dedicando a articular a renovação do contrato, válido até o final deste mês. Já o lateral de 38 anos firmou sua ampliação contratual ainda em outubro, depois do título da Copa do Brasil, conquistado diante do Flamengo, adversário deste meio de semana.

Sem os dois jogadores, Dorival Júnior e sua comissão comandaram um treino técnico com foco em posse de bola seguido de um trabalho de ataque contra defesa em que três times se enfrentavam alternadamente. É possível que o treinador dê novas chances a jovens atletas provenientes da base tricolor na rodada final, até porque, em 11º lugar, com 50 pontos, o time chega ao último jogo do ano sem maiores pretensões.