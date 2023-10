Lucas é o 5º jogador do São Paulo a se lesionar no Allianz no ano e Dorival critica gramado

Além de sofrer uma goleada histórica por 5 a 0 para o Palmeiras, o São Paulo saiu do Allianz Parque com outra dor de cabeça. Lucas Moura foi substituído ainda no primeiro tempo do clássico, na noite de quarta-feira, depois de sentir a coxa e é dúvida para a reta final do Campeonato Brasileiro. Trata-se da primeira lesão do jogador de 31 anos desde o retorno ao País. Curiosamente, o atacante foi o quinto jogador do tricolor paulista a sofrer uma lesão no estádio palmeirense em 2023.

Outros jogadores do São Paulo que saíram machucados em partidas realizadas no Allianz Parque foram: Ferraresi (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Galoppo (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Welington (lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo) e Rafinha (lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo).

Após a partida, o técnico Dorival Junior comentou sobre o infortúnio e classificou como "desigual" o uso de grama artificial por parte do rival. "Pode ser coincidência, mas na minha opinião, sem atingir de maneira alguma as equipes que têm esse tipo de gramado, até porque trabalhei no Athletico-PR, uma equipe que tem esse gramado, e de maneira ou de outra fui beneficiado naquele período, mas acho muito desigual jogar em um gramado natural e depois jogar em um gramado como esse", disse o treinador são-paulino.

Entre os argumentos utilizados por quem defende o banimento dos gramados sintéticos no futebol está o fato de que supostamente os jogadores correm um risco maior de sofrer lesões ligamentares. No caso de Lucas Moura, o jogador acusou um problema muscular, ocorrido após um pique na ponta esquerda.

Dorival lamentou o alto número de atletas lesionados no Allianz e lembrou que os campos sintéticos são proibidos em outras ligas mundo afora. "Na Holanda, gramados sintéticos estão proibidos. Alguma coisa de negativo eles perceberam para não aprovarem um tipo de gramado como esse. Agora, se foi aceito (pela Fifa), não tenho que falar nada. Apenas lamentável, porque o São Paulo teve vários jogadores lesionados aqui, não sabemos se pelo gramado ou pelo momento de cada atleta", disse o treinador.

Ainda não há avaliação dos médicos do São Paulo sobre a condição de Lucas, mas a tendência é que o atacante não esteja disponível para o duelo com o Athletico-PR no domingo, às 16h, na Ligga Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com o título inédito da Copa do Brasil, o tricolor paulista já está classificado para a Copa Libertadores e só cumpre tabela até o fim da competição. A equipe está em décimo, com 38 pontos, a oito de distância da zona de rebaixamento, e nove do G-6.