Lucas celebra retorno pelo São Paulo após 5 meses afastado por lesão: 'Vou voltar mais forte'

Lucas Moura estará de volta aos gramados depois de pouca mais de cinco meses afastado por lesão. Segundo o São Paulo, o atleta deve voltar a ficar à disposição após se recuperar de cirurgia para corrigir uma lesão no tendão calcâneo da perna direita. A expectativa é que o camisa 7 tenha alguns minutos diante do Vitória neste sábado, pela 30ª rodada do Brasileirão. Ao clube, Lucas celebrou o retorno e lembrou das dificuldades enfrentadas durante o período longe do campo.

"É um momento muito feliz, de muita gratidão a Deus por estar retornando depois de tanto tempo. Foram cinco meses de muita dedicação, de muito trabalho e muito sofrimento também. Faz parte da vida do atleta. (...) Estou muito ansioso para ir para o jogo, entrar no estádio, ver o MorumBIS lotado novamente", disse o atleta.

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O camisa 7 do São Paulo se lesionou em maio, durante uma partida contra o Bahia. O problema foi identificado e, no dia seguinte, o atleta passou por cirurgia. Na época, a equipe paulista ocupava a 4ª posição no Campeonato Brasileiro, cenário diferente do atual, em que o time está na 11ª colocação.

Lucas tinha prazo de retorno estipulado em seis meses. No entanto, a recuperação foi mais rápida que o esperado e, pouco mais de cinco meses depois, o atleta estará de volta aos gramados pelo São Paulo.

"Obviamente, o dia da lesão foi muito difícil. Passam mil coisas na cabeça, mas, no dia seguinte, com a cabeça mais fria, eu coloquei uma meta: isso não vai me parar, vou voltar mais forte, vou voltar a fazer o que eu amo esse ano ainda. Tudo foi adiantado, mas sem pular etapas, sempre seguindo o protocolo direitinho. O prazo mínimo era de seis meses e estou voltando com cinco meses, com muita dedicação, muita entrega, trabalhando três períodos por dia, academia, alimentação? E não tem como não agradecer aos profissionais que fizeram parte disso", concluiu.

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O São Paulo volta a campo neste sábado, 10, às 21h, quando recebe o Vitória no Morumbi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, cinco a mais que o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento.