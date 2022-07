Lucas Braga festeja semana de trabalhos com Lisca e quer Vila como arma do Santos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A chegada de Lisca ao Santos resgatou a confiança no clube. O atacante Luca Braga festejou a semana livre de trabalho com o novo comandante e pediu para o time fazer da Vila Belmiro uma fortaleza rumo às primeiras colocações do Brasileirão.

continua após publicidade .

O time recebe o Fluminense na segunda-feira e a ordem é somar a quarta vitória seguida no estádio. Mesmo diante de um oponente em grande fase e sem perder faz 11 jogos, sendo nove vitórias, quatro seguidas.

"Foi muito bom ter essa primeira semana cheia de trabalho com o professor. Outras vão vir até o final do campeonato e isso vai ser bem importante", afirmou Lucas Braga. "Estamos assimilando muito bem as ideias do Lisca e, com certeza, teremos uma evolução boa", apostou.

continua após publicidade .

Depois de ficar sete jogos sem triunfos como mandante, agora a chave virou no Santos. Com três vitórias seguidas e sem tomar gols atuando dentro de casa na temporada (contra Atlético-GO, Corinthians e Botafogo), o Santos quer ganhar posições para sonhar com algo grande do Brasileirão - atualmente é o nono colocado com 26 pontos.

"A gente tem que mirar sempre estar lá em cima, brigando pelas primeiras posições, por uma vaga na Libertadores. Ano passado passamos por uma experiência ruim no Brasileirão e não podemos repetir isso de jeito nenhum", alertou Lucas Braga. "Recentemente tínhamos perdido um pouco aquela fase boa de ganhar sempre na Vila, mas conseguimos retomar isso nos últimos três jogos e sem tomar gols ainda. Temos que fazer a Vila voltar a ser nossa fortaleza, coisa que sempre foi", enfatizou, sem esconder a dificuldade que o time enfrentará contra os cariocas.

"Duelo bem difícil e com certeza será um grande confronto. As duas equipes vão propor bastante o jogo e temos trabalhado em cima do estilo do Fluminense para conseguir um bom resultado", disse. "O professor Diniz passou um período aqui com a gente ano passado e deixou muitos ensinamentos para todos nós. É um cara sensacional e poder reencontrar ele, mesmo que não na beira do campo, vai ser especial."