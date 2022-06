Lucas Braga diz que Santos tem de recuperar em Minas os pontos perdidos na Vila

(via Agência Estado)

Lucas Braga foi uma das apostas do técnico Fabián Bustos no Santos diante do Internacional. Em seu primeiro jogo como titular no Brasileirão, colocou o time à frente no marcador, na Vila Belmiro. Mas a equipe acabou cedendo a igualdade e agora o atacante prega por uma reabilitação imediata, já neste sábado, diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte.

São cinco jogos sem vitórias do Santos no Brasileirão, com duas derrotas e três empates que fizeram a equipe deixar de sonhar com a liderança e despencasse para o 10º lugar, com somente 13 pontos, a dois da zona de rebaixamento.

Essa queda de rendimento, na visão de Lucas Braga, deve ser encerrada diante do atual campeão, no Mineirão. "A gente fica triste pelo resultado, estávamos em casa e precisávamos desta vitória contra o Inter). Teremos agora de buscar fora, mas eu fico feliz por voltar a ser titular, primeiro jogo no Brasileiro e pude ajudar com gol", disse o atacante.

O Santos treinou nesta manhã de sexta-feira no CT Rei Pelé e depois do almoço já partiu para Belo Horizonte. Bustos tenta diminuir a revolta dos jogadores contra os constantes erros de arbitragem, para que isso não interfira no desempenho em campo. Contra os gaúchos, o clube lamentou muito um gol anulado de Eduardo Bauermann. Na competição, a equipe ainda tem diversas queixas contra o VAR.

"Temos de manter a cabeça no lugar, sabemos que em alguns destes jogos (no Brasileirão) fomos prejudicados pela arbitragem, com lances muitos duvidosos e isso atrapalha no trabalho. Não podemos desconcentrar e temos de buscar a vitória no próximo jogo", advertiu Lucas Braga. "Não fizemos o dever de casa, temos de buscar fora agora."

Com a ausência de Marcos Leonardo e a lesão muscular de Léo Baptistão, Lucas Braga deve ser mantido entre os titulares, possivelmente com companhia de Ângelo na frente. Resta saber qual esquema o time usará. Bustos vinha utilizando três volantes nas visitas e pode novamente optar pela entrada de Sandry ao lado de Rodrigo Fernández e Zanocello.