Lucas Braga celebra pausa em 'sequência assustadora' e exalta evolução defensiva do Santos

O Santos passou por uma maratona de jogos cansativa e decisiva, em meio a confrontos diretos e clássicos, antes de entrar no período de pausa do Brasileirão para a Data Fifa. Um pouco mais aliviado na briga contra o rebaixamento, embora ainda ameaçado, o time vive a expectativa de voltar reanimado para as quatro rodadas finais, como destacou o atacante Lucas Braga, que vem jogando como ala-direito no esquema tático de Marcelo Fernandes.

"Essa pausa foi de grande ajuda para nós. Eu costumo falar que essa sequência é assustadora. São jogos a cada dois, três dias, com o período de treinamento e recuperação sendo muito curto. E isso acaba desgastando muito e causando a lesão em vários atletas. Então essas duas semanas apenas de descanso e treino vai ser importante demais nessa reta final de temporada", afirmou.

Ao retornar, Lucas espera que o time do litoral paulista mantenha a solidez defensiva apresentada nas últimas partidas. Depois de levar gols em 21 rodadas consecutivas, entre elas a frustrante goleada por 7 a 1 sofrida diante do Internacional, a equipe não foi vazada nas três partidas anteriores à paralisação do campeonato: vitória por 1 a 0 sobre o Goiás e empates sem gols com Cuiabá e São Paulo.

"Eu estou fazendo parte do sistema defensivo agora e chegar nessa marca de três gols sem sofrer gols é muito importante. Era um problema crônico nosso, tomando gols principalmente nos primeiros minutos dos jogos, o que acabava nos abalando. Hoje não estamos mais sofrendo com esse problema e é um fator muito importante para conseguirmos as vitórias", disse o jogador de 27 anos.

Em 14º lugar, com 42 pontos, o Santos está cinco pontos acima do Cruzeiro, que é primeiro time dentro da zona de rebaixamento e tem dois jogos a menos. O próximo compromisso santista é apenas dia 26, domingo, no Nilton Santtos, contra o vice-líder Botafogo. Depois, recebe o Fluminense na Vila, visita o Athletico na Ligga Arena e volta ao litoral paulista para desafiar oo Fortaleza.