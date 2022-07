Lucão reforça o Brasil em semifinal da Liga das Nações: 'Espero colaborar'

(via Agência Estado)

A seleção brasileira terá um reforço de peso nas semifinais da Liga das Nações, quarta-feira, diante dos Estados Unidos, em Bologna, na Itália. O experiente meio de rede Lucão está recuperado de lesão na panturrilha direita e à disposição do técnico Renan Dal Zotto.

"Estou voltando. Fiz meu primeiro coletivo na semana passada, em Portugal, e espero colaborar com a minha experiência. O time está organizado, entrosado e jogando bem, mas vou ajudar como puder para chegarmos a este bicampeonato da Liga das Nações", afirmou o jogador de 36 anos, que passou três semanas em tratamento. "Desde que senti a lesão, pedi à comissão técnica para ficar com o grupo, me tratando."

Será uma revanche da fase de classificação, na qual o Brasil foi derrotado pelos americanos em Brasília por 3 a 1. Na visão de Lucão, a seleção será outra, com reforços e em crescimento na competição.

"Desde o último encontro que tivemos com a equipe dos Estados Unidos, nosso time evoluiu muito. Outros atletas chegaram ao grupo e tivemos o retorno do Leal e do Lucarelli. Nosso time cresceu no volume de jogo e na virada de bola", enfatizou. "A evolução foi grande, mostramos mais consistência e vamos seguir nesta direção", garantiu Lucão.

O jogador pediu para a seleção esquecer das conquistas - é a atual campeã - e focar na paciência e na concentração para sair vitoriosa e com a vaga na decisão em duelo com rival potente e acostumado a grandes confrontos.

"Para enfrentar os Estados Unidos é preciso paciência, já que eles têm muito volume de saque e bloqueio", disse. "Temos que entender os momentos do jogo, saber quando eles vão nos colocar em dificuldade e atuar da mesma forma. É um time muito bem estruturado tecnicamente, tem uma leitura de jogo muito boa, mas temos condições de vencê-los."