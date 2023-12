Luca Doncic banca o 'Papai Noel' na NBA e distribui presentes no Dallas Mavericks

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

O ala esloveno Luka Doncic, que defende o Dallas Mavericks, na NBA, presenteou jogadores, integrantes da comissão técnica e também funcionários com bicicletas elétricas aproveitando o período de Natal. O valor de cada item está estimado em US$ 6 mil (quase R$ 30 mil.)

A surpresa foi registrada em um vídeo, que foi divulgado pela franquia do Texas, em suas redes sociais. Os companheiros não conseguiram esconder o contentamento com o presente inesperado dado por Doncic.

"Sim (ficamos surpresos). Entramos e vimos as bicicletas alinhadas. Eu acho que é um presente legal. A reunião (feita pelos atletas após o jogo pela NBA) foi curta porque estávamos todos empolgados", afirmou o armador Dante Exum.

Mas os atletas não vão ter muito tempo para poder comemorar e aproveitar o presente inesperado. Isso porque o Dallas volta à quadra nesta rodada de Natal e tem compromisso fora de casa.

O desafio acontece na madrugada desta segunda-feira diante do Phoenix Suns. Mais quatro partidas completam a rodada da NBA. O New York Knicks recebe o Milwaukee Bucks enquanto o Denver Nuggets conta com o apoio da sua torcida para enfrentar o Golden State Warriors. Quem também atua como mandante é o Los Angeles Lakers que encara o Boston Celtics. Finalizando, o Philadelphia 76ers desafia o Miami Heat em Miami.