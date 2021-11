Luan treina e pode reforçar o São Paulo diante do Grêmio, quinta-feira, no Sul

Da Redação

Com a presença do volante Luan, recuperado de uma avulsão tendínea no músculo adutor da coxa esquerda, o São Paulo treinou nesta segunda-feira visando o confronto diante do Grêmio, marcado para a próxima quinta-feira, às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Peça importante na conquista do Campeonato Paulista, Luan desfalcou a equipe nas rodadas cruciais do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que possa ser relacionado pela primeira vez sob o comando do técnico Rogério Ceni.

No treino desta segunda-feira, Ceni dividiu o treino em dois grupos. Os titulares fizeram exercícios na academia e um complemento no gramado. Os demais jogadores realizaram um trabalho especial sob os olhares do treinador.

Sem jogadores suspensos, a tendência é que Rogério Ceni escale contra o Grêmio: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri.

O treinador, mais uma vez, não poderá contar com o meia William, que se recupera de uma artroscopia no joelho direito. Ele iniciou as atividades de transição física, mas não deve retornar antes do fim da temporada. Seu contrato vai até dezembro.

Com a permanência na Série A praticamente assegurada, o São Paulo usa o duelo diante do Grêmio para se aproximar do grupo da Libertadores. O time paulista tem 45 pontos. O Ceará, em oitavo, soma 49.