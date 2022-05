Luan avança em transição após lesão muscular e participa de coletivo do Palmeiras

(via Agência Estado)

Sem jogar pelo Palmeiras desde fevereiro, por causa de uma lesão muscular sofrida após a derrota para o Chelsea no Mundial de Clubes, o zagueiro Luan teve um avanço importante no processo de transição física. Ele foi ao gramado no treinamento desta quinta-feira e participou de 30 minutos do coletivo comandado por Abel Ferreira, além de ter integrado uma atividade técnica em dimensões reduzidas.

A presença de Luan no treino é um indicativo de que o retorno está mais próximo após o longo período se recuperando, mas ainda não há uma data certa para isso. No primeiro trabalho desta manhã, ele treinou ao lado dos atletas que foram usados no decorrer da vitória sobre o Emelec, na quarta-feira, e de garotos time sub-20. Depois, sem os jogadores aproveitados na noite anterior, foi iniciada a segunda atividade.

Aqueles que foram titulares fizeram apenas um treino regenerativo. O atacante Gabriel Veron segue realizando um cronograma individualizado de transição, e os laterais Piquerez e Mayke continuam tratando lesões. Os três devem continuar na lista de desfalques, ampliada por Gustavo Gómez, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Juventude no sábado, em Caxias do Sul, pela sétima rodada do Brasileirão.

Além das baixas, o Palmeiras terá que lidar com um fator externo bastante incômodo: o frio da Serra Gaúcha. "Nem me fale do frio que estará lá no Sul, no ano passado estava 3 graus com sensação térmica de -2. Mas vamos lá em busca do nosso objetivo que é vencer", comentou Gabriel Menino, um dos destaques da vitória por 1 a 0 sobre o Emelec, no Allianz Parque.

Invicto há 11 jogos, o Palmeiras busca a 12º partida sem derrota para igualar a melhor série obtida neste ano, entre fevereiro e março. Abel pode escalar o time com Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.