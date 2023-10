Louzer testa mudanças no Guarani antes de duelo paulista na Série B

O técnico Umberto Louzer vem testando mudanças no Guarani para o próximo duelo na Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Mirassol. Sem Matheus Bueno, suspenso após ter sido expulso na última rodada, o treinador deve escolher Lucas Araújo para substituí-lo. Outras alterações também foram testadas.

continua após publicidade

Se confirmada a entrada de Lucas Araújo, o jogador de 24 anos irá para seu 23º jogo pelo Guarani, voltando à titularidade após um mês. A última foi em 17 de setembro, na vitória sobre o Tombense por 3 a 0, na qual o jogador ajudou com uma assistência.

Esta deve ser a única alteração no time titular, mas, no decorrer dos treinamentos, Louzer promoveu a entrada do zagueiro Alan Santos, recuperado de lesão na panturrilha, no lugar de Walber.

continua após publicidade

Os atacantes Bruno Mendes e Pablo Thomaz também foram testados nos lugares de Derek e Bruno José, respectivamente. As mudanças só devem ser realizadas no segundo tempo, como vem acontecendo recentemente. O único desfalque do time deve ser o volante Wenderson, lesionado.

Assim, um time provável do Guarani conta com Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Walber e Mayk; Lucas Araújo, Matheus Barbosa e Bruninho; Bruno José, João Victor e Derek.

Após perder para o Vitória, por 2 a 0, o Guarani permaneceu com 54 pontos, fora do G-4, mas colado nos adversários. O jogo diante do Mirassol, pela 33ª rodada, será realizado nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).