Los Angeles Lakers acerta troca com Washington Wizards por Russell Westbrook

Russell Westbrook está a caminho do Los Angeles Lakers. O astro foi negociado na noite desta quinta-feira pelo Washington Wizards por um pacote que tem Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope e uma escolha de primeira rodada do Draft de 2021, de acordo com a imprensa especializada americana. A franquia da capital dos Estados Unidos receberá também escolhas de segunda rodada de 2024 e 2028.

O negócio pode demorar um pouco para se tornar oficial. É provável que isso só aconteça na abertura do "ano novo da liga", a partir de 6 de agosto, por questões contratuais. E outros times podem ser envolvidos na troca até lá.

As franquias não podem oficializar a troca, mas essa regra não se aplica muito aos jogadores da NBA. Sendo assim, Westbrook e LeBron James já acessaram as suas redes sociais livremente, em especial o Instagram, para compartilhar seus sentimentos.

Antes de dizer qualquer coisa sobre se juntar aos Lakers, Westbrook postou uma mensagem de despedida para os torcedores dos Wizards que o apoiaram durante sua única temporada vestindo as cores do time e para a própria organização. "Obrigado DC! Vocês receberam minha família e eu de braços abertos desde o primeiro dia. Todos, desde o front office, até a equipe de treinamento, os treinadores, meus companheiros de equipe e os torcedores. Estou grato por vocês terem se arriscado comigo e me apoiado em cada passo do caminho".

Mas, embora compreensivelmente não quisesse comemorar sua saída depois de essencialmente exigir uma troca, Westbrook postou emojis de corações roxo e dourado em uma postagem do Instagram expressando empolgação com seu retorno para casa em Los Angeles.

LeBron James, como de costume, foi um pouco menos reservado, postando rapidamente a troca de camisa que o designer Grant Goldberg fez para a ESPN para anunciar a adição de Westbrook ao elenco do Lakers.

Principal nome do negócio, Westbrook é natural da Califórnia e tinha preferência pelos Lakers caso deixasse Washington. Depois de fazer história pelo Oklahoma City Thunder por 11 temporadas, passou um ano no Houston Rockets e outro ano nos Wizards. Ele agora forma um novo "Big Three" na NBA com LeBron James e Anthony Davis.

Na temporada 2020-2021, Westbrook teve médias de 22,2 pontos, 11,7 assistências e 11,5 rebotes em 65 jogos. Ele alcançou a marca de 184 "triple-doubles" (dois dígitos em três fundamentos) na carreira, superando o antigo dono do recorde, Oscar Robertson.