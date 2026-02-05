Lookman brilha na estreia, Atlético de Madrid goleia o Bétis e vai à semifinal da Copa do Rei

Ademola Lookman foi anunciado pelo no Atlético de Madrid na quarta-feira e, um dia depois de vir da Atalanta, começou a honrar as palavras de "dar muitas alegrias" à torcida do Atlético de Madrid. O atacante nigeriano anotou um lindo gol, deu uma assistência e causou estragos na goleada por 5 a 0 na casa do Bétis que colocou o time nas semifinais da Copa do Rei.

Com a ausência de Sorloth, cortado da partida por causa de um trauma, Diego Simeone não teve dúvidas em escalar o nigeriano ao lado de Griezmann na frente. E viu seu reforço mostrar o cartão de visitas em alto estilo.

O jogo já marcava 2 a 0 para o Atlético de Madrid, gols de Hancko e Gabriel Simeone, quando Lookman arrancou no contragolpe e recebeu de Barrios. Na área, o atacante se livrou de dois marcadores com estilo e mandou às redes para grande festa dos companheiros.

Toda a enorme vantagem foi construída no primeiro tempo e poderia ter sido ainda maior se O lindo passe de Lookman fosse completado por Simeone, que chegou um pouco atrasado dentro da área e não conseguiu anotar pela segunda vez.

O nigeriano continuou dando enorme trabalho na segunda etapa, sempre apostando em sua velocidade. Em uma delas, saiu do campo de defesa para chegar na entrada da área e após uma pedalada, servir Griezmann, que transformou o placar em goleada.

O brasileiro Antony, sumido no jogo, teve chance de descontar logo depois. Na frente do goleiro Musso, optou por tocar para um companheiro e permitiu o corte da defesa. Lamentou a rara chance desperdiçada e acabou substituído, irritado com o placar adverso e o dia que nada deu certo.

Lookman deixou o gramado aos 33 minutos aplaudido e foi cumprimentado por todos os companheiros no banco de reservas. Descansando, viu o argentino Almada, sonho do Palmeiras, aproveitar o rebote de Adrian e fechar a classificação.