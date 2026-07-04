Londrina x CRB: onde assistir ao vivo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro

Neste sábado, a partir das 16h (horário de Brasília), as equipes de Londrina e CRB medem forças no estádio VGD. O confronto compõe a programação da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube paranaense defende uma sequência invicta de três partidas na competição, mas frustrou a chance de engatar a terceira vitória seguida no último compromisso. Atuando na Arena Pantanal, o time chegou a abrir uma vantagem de dois gols sobre o Cuiabá, porém cedeu o empate em 2 a 2. Com esse resultado, a equipe continua estacionada na zona de rebaixamento, somando apenas 15 pontos.

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Do outro lado, a equipe alagoana apresenta um desempenho positivo como visitante, ostentando a quinta melhor campanha neste recorte da Série B, com 12 pontos faturados em oito jogos longe de seus domínios. Na última terça-feira, o time superou o Botafogo-SP pela vantagem mínima em Ribeirão Preto, garantindo um distanciamento do Z-4. Atualmente na 14ª colocação geral com 19 pontos, uma vitória no Paraná pode elevar o clube para a metade superior da classificação.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar o duelo através dos canais ESPN e Rede TV, ou pelos serviços de streaming Disney+ e SportyNet.

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Londrina

O técnico Rogério Micale terá o retorno do atacante Iago Teles, livre de suspensão. O jogador assume a vaga de Paulinho Moccelin para fazer sua partida de despedida pelo clube, uma vez que está de saída por empréstimo para o Jubilo Iwata, do Japão.

O provável time titular tem: Kozlinski; Kauê Leonardo, Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares (Murilo Chico); Vitinho (Paulinho Moccelin), Bruno Santos e Iago Teles. O único desfalque é André Dhominique, que segue no departamento médico. Estão pendurados: André Luiz, Fabiano, Paulinho Moccelin, Rafael Monteiro, Thalis e Vitinho.

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CRB

Sob a liderança do treinador Eduardo Barroca, o ataque sofrerá alteração devido à suspensão de Thiaguinho, com Douglas Baggio sendo o provável substituto. Nas demais posições, a base que bateu o Botafogo-SP deve ser mantida.

A provável formação conta com: Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Douglas Baggio, Dadá Belmonte e Mikael. Os desfalques confirmados são Thiaguinho (cumprindo suspensão), Matheus Albino (em recuperação de cirurgia no ombro) e Wallace (negociado em definitivo com o Grêmio). Vinicius Barata e Fábio Alemão formam a lista de pendurados.