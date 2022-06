Londrina vence e deixa Guarani na zona de rebaixamento da Série B

(via Agência Estado)

O Guarani perdeu mais um duelo direto contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta sexta-feira, em jogo válido pela 14ª rodada, o time paulista visitou e acabou derrotado pelo Londrina, por 3 a 1, no Estádio do Café. Depois de ver o adversário sair na frente do placar, o alviverde até empatou, mas sofreu um 'apagão' no começo do segundo tempo e levou dois gols em dois minutos.

Com o resultado, o Londrina pegou o elevador dentro da classificação e agora aparece na sétima colocação com 18 pontos. O Grêmio, primeiro time dentro do G4, tem 22. Já o Guarani vive um momento totalmente diferente na tabela. Além de perder a chance de sair da zona de rebaixamento, o time campineiro caiu para a 19ª e penúltima colocação com 13 pontos. Ficando atrás do arquirrival Ponte Preta nos critérios de desempate.

O duelo começou bastante estudado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, o placar só foi inaugurado em uma jogada de bola parada. Aos 17 minutos, Eltinho bateu falta com muita precisão e colocou o Londrina em vantagem.

A resposta do Guarani veio aos 29, quando Lucão do Break recebeu um cruzamento da esquerda e chutou de primeira, mas acabou mandando na trave. Já aos 38, o time paulista conseguiu deixar tudo igual. Após um lançamento na área, Matheus Pereira ajeitou de cabeça e Silas chegou batendo para o fundo das redes. Por isso, o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.

O Londrina voltou avassalador para o segundo tempo e em dois minutos marcou dois gols, praticamente decretando a vitória. Logo aos dois, depois de um escanteio cobrado na área, o goleiro Rafael Martins saiu mal e a bola sobrou para Mirandinha cabecear para o gol aberto. Já aos quatro, Jhonny Lucas recebeu na área, fez o giro e soltou o pé esquerdo, mandando a bola para o fundo das redes. A partir daí, o Guarani foi para o tudo ou nada, focado em pelo menos descontar, mas embarrou na forte marcação do Londrina. Nos minutos finais, ambos os técnicos fizeram diversas mudanças em suas equipes e o ritmo da partida caiu ainda mais. Por isso, o Londrina venceu mesmo por 3 a 1.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo às 19h, o Londrina visita o Grêmio, em Porto Alegre. Um pouco mais tarde, às 21h30, em Campinas, o Guarani faz um duelo paulista com o Ituano, no estádio Brinco de Ouro.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 3 X 1 GUARANI

LONDRINA - Matheus Nogueira; Samuel Santos, Augusto, Gustavo Vilar e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas, Caprini (Luis Mandaca) e Gegê (Alan Ruschel); Gabriel Santos (Mirandinha/Luan) e Douglas Coutinho (Matheus Lucas). Técnico: Adilson Batista.

GUARANI - Rafael Martins; João Victor, Ernando (Bruno José) e Leandro Castan; Lucas Ramon (Diogo Mateus), Leandro Vilela (Leandro Vilela), Silas (Eduardo Person) e Matheus Pereira; Giovanni Augusto, Júlio César (Yago) e Lucão do Break. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Eltinho, de falta, aos 17 e Silas, aos 38 minutos do primeiro tempo. Mirandinha, aos dois, e Jhonny Lucas, aos quatro do segundo tempo.

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

CARTÕES AMARELOS - Douglas Coutinho (Londrina). Giovanni Augusto (Guarani).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).