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Londrina goleia CRB pela Série B na despedida de Iago Teles, que vai para o Japão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.07.2026, 18:25:00 Editado em 04.07.2026, 18:37:20
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No jogo que marcou a despedida do meia-atacante Iago Teles, negociado com o Jubilo Iwata, do Japão, o Londrina atropelou o CRB por 5 a 0, neste sábado, no estádio VGD, pela 16ª rodada da Série B. Iago Teles marcou um gol e deu passe para outros dois, deixando o campo como o "melhor do jogo".

A goleada deixou o Londrina com 18 pontos, momentaneamente, fora da zona de rebaixamento, mostrando evolução com quatro rodadas invicto. O CRB, que vinha de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, continua com 19 pontos, ainda na parte debaixo da tabela.

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Apesar de mostrar coragem mesmo atuando como visitante, o CRB se deu mal com o Londrina, que soube aproveitar as suas chances de gol. Logo na primeira oportunidade real, aos 15 minutos, Hereda fez pênalti sobre Iago Teles. O artilheiro Bruno Santos cobrou com "cavadinha" e abriu o placar aos 17.

O CRB buscou o empate e até balançou as redes com Mikael, porém, o gol acabou anulado por impedimento. Teve outra chance com Dadá Belmonte, mas o goleiro Maurício Kozlinski apareceu bem e defendeu.

O Londrina foi eficiente e marcou o segundo gol, aos 31, com Iago Teles. Ele recebeu na área e arriscou o chute, dando sorte porque a bola desviou em Mikael e entrou. O CRB teve outra chance com Dadá Belmonte, mas perdeu.

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A esperança do CRB era reagir no segundo tempo, mas sofreu um gol logo no primeiro minuto. Numa saída rápida da defesa, Iago Teles puxou o contra-ataque e fez o passe para a finalização de Luca Marques. O chute cruzado foi mortal: 3 a 0.

Este gol desanimou o time alagoano, que diminuiu em intensidade. O Londrina esperou o momento certo para marcar o seu quarto gol. Outro contra-ataque e passe certeiro de Iago Teles para Bruno Santos. O artilheiro, dentro da área, tocou por cima do goleiro, aos 31 minutos. Com 11 gols, Bruno Santos assumiu a liderança da artilharia, um na frente de Mikael, do CRB, com 10.

Batido em campo, o CRB levou mais um gol aos 38 minutos. Recebeu a bola pelo lado direito e cruzou no centro da área, para a chute de primeira de Gilberto. Com 5 a 0 o Londrina só esperou o término do jogo.

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O Londrina volta a campo no dia 13 (segunda-feira) contra o América-MG, no Independência, às 19h. Enquanto isso, o CRB recebe o Goiás, no Rei Pelé, no dia 12 (domingo), às 19h.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 5 X 0 CRB

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LONDRINA - Maurício Koslinski; Kauê Leonardo (Wallace), Gabriel Lacerda, Yago Lincoln e Heron (Kevyn); Lucas Marques (Talis), André Luiz e João Tavares; Iago Teles (Gilberto), Bruno Santos e Vitinho Mota (Paulinho Moccelin). Técnico: Rogério Micale.

CRB - Vitor Caetano; Hereda (Kevin), Henri, Fábio Alemão (Bressan) e Lucas Lovat (De Lucca); Crystopher, Pedro Castro (Luiz Phellype) e Danielzinho; Douglas Baggio (Léo Campos), Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Bruno Santos, aos 17 e Iago Teles, aos 31 do primeiro tempo. Lucas Marques, a 1, Bruno Santos, aos 31 e Gilberto, aos 38 minutos do segundo.

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CARTÕES AMARELOS - João Tavares (LON). Danielzinho, Henri e Hereda (CRB).

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

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LOCAL - Estádio VGD, em Londrina (PR).

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CRB Futebol Londrina serie b
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