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Londrina e Náutico abrem rodada final da Série B sem pretensões e público

Escrito por (via Agência Estado)
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Londrina e Náutico encerram suas participações no Campeonato Brasileiro da Série B nesta quarta-feira (11), às 19h, no Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR). O duelo abre oficialmente a 38ª e última rodada da competição nacional, entre dois times que apenas cumprem tabela.

O confronto teve sua data e horário alterados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente, o jogo estava marcado para sábado (14), às 16h30, mas foi antecipado para quarta-feira. A mudança ocorreu porque os dois clubes já têm suas situações definidas na tabela, sem envolvimento nas disputas por acesso ou contra o rebaixamento.

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Rebaixado com quatro rodadas de antecedência, o Londrina ocupa a 18ª colocação, com 32 pontos, e entra em campo apenas para cumprir seu último compromisso na segunda divisão nacional. O clube paranaense já começou a organizar o planejamento para 2027 e anunciou Higo Magalhães como treinador para a próxima temporada.

Apesar da definição do novo comandante, Hugo Chacon deve estar à frente da equipe na partida contra o Náutico, chegando para o duelo com uma sequência de três derrotas consecutivas, a última para o Botafogo-SP, por 4 a 0. Além disso, o Londrina não poderá contar com o apoio de sua torcida no VGD.

O estádio estará fechado ao público em razão de uma punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube foi responsabilizado pelo arremesso de objetos por torcedores durante o confronto com o Operário-PR, pela 26ª rodada. A perda de um mando de campo foi convertida em uma partida sem público, além de multa de R$ 40 mil.

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Do outro lado, o Náutico chega a Londrina na 15ª posição, com 46 pontos. O time pernambucano confirmou sua permanência na Série B na 36ª rodada, quando venceu o Avaí, e não possui mais chances de alcançar o acesso. Entretanto, a equipe tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 diante do CRB, na última rodada.

Com a situação definida, a diretoria antecipou a liberação de diversos jogadores antes do compromisso contra o CRB, pela penúltima rodada. Agora, a equipe comandada por Bruno Pivetti fecha sua campanha na competição sem objetivos na classificação.

A 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue na quinta-feira (12), com mais dois jogos que não impactam nem na disputa por G6, nem na briga contra o rebaixamento. Às 19h, a Ponte Preta recebe o Operário-PR, no ítalo Limongi, enquanto a partir das 20h, São Bernardo e Athletic-MG medem forças no Primeiro de Maio.

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Já no sábado (14), outros sete jogos fecham a Série B 2026, todos às 16h30, definindo a classificação da fase regular. No Rei Pelé, CRB e Ceará fazem um duelo de vida ou morte, mesmo sentimento para o Avaí, que visita o América-MG, na Arena Independência. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Vila Nova, de olho no duelo entre Criciúma e Novorizontino, no Heriberto Hulse, e Juventude e Botafogo-SP, no Alfredo Jaconi.

O dia ainda contará com mais dois duelos na briga por vaga no G6. Na Ilha do Retiro, o Goiás aposta as últimas fichas contra o Sport, enquanto o Atlético-GO encara o Cuiabá, no Antônio Accioly, também sonhando com a vaga.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 38ª RODADA DA SÉRIE B:

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Quarta-feira (11)

19h

Londrina-PR x Náutico-PE

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Quinta-feira (12)

19h

Ponte Preta-SP x Operário-PR

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20h

São Bernardo-SP x Athletic-MG

Sábado (14)

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16h30

CRB x Ceará

América-MG x Avaí-SC

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Fortaleza x Vila Nova-GO

Atlético-GO x Cuiabá

Criciúma-SC x Novorizontino-SP

Sport-PE x Goiás

Juventude-RS x Botafogo-SP

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