Londrina acerta contratação do lateral Alan Ruschel

O Londrina fechou a contratação do lateral Alan Ruschel para a sequência da Série B do Brasileiro. O jogador de 32 anos é um dos sobreviventes da tragédia com o voo da Chapecoense em 2016. Ele jogou no América-MG até o final de 2021 e estava sem clube.

Alan Ruschel passa por exames médicos e deve ser oficializado ainda nesta segunda-feira (11) pelo clube.

O jogador, que atua também como meia ,já defendeu o Esportivo-RS, Juventude, Pelotas, São Paulo-RS, Luverdense, Chapecoense, Internacional, Athletico, Goiás, Cruzeiro e América-MG.

O Londrina largou com vitória na Série B do Brasileiro. Jogando no Estádio do Café, o time treinado por Adilson Baptista bateu o Náutico por 2 a 0. O próximo adversário será o Criciúma, na quinta-feira, às 20h, no Heriberto Hülse.