Loeb vence quarta etapa do Rali Dakar; liderança no geral é de Al-Attiyah

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O francês Sebastien Loeb superou problemas na direção hidráulica para vencer a quarta etapa do Rali Dakar, nesta quarta-feira, após mais de quatro horas, superando em apenas 13 segundos o compatriota Stephane Peterhansel depois de 425 quilômetros ao redor de Hail, no noroeste da Arábia Saudita.

continua após publicidade .

Loeb ultrapassou Peterhansel após 300 quilômetros, mas a 20 quilômetros do final sua direção hidráulica falhou. "Não consegui manter o carro nas pistas", disse Loeb. "Fizemos uma pausa em um ponto porque não conseguia virar o volante. Foi muito difícil terminar a etapa, mas no final ainda temos o melhor tempo, então é melhor do que nada."

O espanhol Carlos Sainz terminou em terceiro, seguido pelo atual campeão Nasser Al-Attiyah, líder no geral e com 18min18 de vantagem para Yazeed Al-Rajhi. "Não cometemos nenhum erro e Mathieu (Baumel, co-piloto) navegou bem. Estamos muito felizes", disse Al-Attiyah.

continua após publicidade .

O piloto brasileiro Lucas Morais terminou o dia na oitava colocação e está em sexto no geral, 45min27 atrás do líder.

As motos tiveram uma finalização semelhante, com o espanhol Joan Barreda vencendo o chileno Pablo Quintanilla, com vantagem de apenas 16 segundos, após 4 horas e meia nas dunas. Barreda conquistou sua 30ª vitória em etapas do Rali.

Nesta quinta-feira, em mais uma etapa pela região de Hail, os pilotos vão percorrer um total de 646 quilômetros, dos quais 375 km especial.