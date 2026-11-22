Livre de queda, Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino de olho na fase preliminar da Libertadores
Depois de se afastar definitivamente da luta contra o rebaixamento, o Vasco volta suas atenções para a briga por uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. Com três rodadas restantes no Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (22), às 19h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada.
Este será um confronto direto entre duas equipes que sonham com uma vaga na competição continental. Elas estão empatadas com 47 pontos, com os paulistas à frente na classificação pelo saldo de gols: 4 a menos quatro.
O Vasco chega embalado por três vitórias consecutivas no Brasileirão e busca manter o bom momento para seguir na disputa por uma vaga continental. Na última rodada, em casa, venceu o Internacional por 2 a 1, em São Januário, resultado que o levou aos 47 pontos e à décima colocação.
Do outro lado, o Bragantino tenta se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Vitória, fora de casa, que interrompeu uma sequência de dois resultados positivos. Comandado por Vagner Mancini, o time paulista ocupa a nona posição, também com 47 pontos, e encara o duelo em casa como uma oportunidade de abrir vantagem sobre um concorrente direto na reta final do campeonato.
Sem jogadores suspensos, a comissão técnica vascaína deve repetir a escalação utilizada no triunfo sobre o Internacional. A única dúvida é se o zagueiro Alan Saldivia seguirá entre os titulares, já que teve atuação bastante questionada pela torcida. Caso o uruguaio não seja escolhido para começar jogando, Lucas Freitas pode ganhar uma nova oportunidade de mostrar serviço e formar a dupla de zaga com Robert Renan, que atravessa grande fase.
O meia Nuno Moreira, que se recupera de dores na coxa direita, é dúvida para o confronto. O português era cotado para retornar na última rodada, mas foi preservado pela comissão técnica e segue como incógnita. O volante Tchê Tchê, com uma lesão na perna direita, não deve ser relacionado.
O técnico Pedro Emanuel valorizou o bom momento do Vasco na temporada e destacou que o grupo vai manter o foco até o fim do Campeonato Brasileiro de olho em uma vaga na Libertadores.
"Temos que valorizar esse momento fantástico que estamos a atravessar. A melhor parte, na minha opinião, ainda está a chegar. Esse grupo tem uma coisa que ninguém pode retirar: a ambição. Se vamos ter qualidade e capacidade para lutar por essa vaga, só os jogos vão dizer.
Agora, é o momento da verdade. Não gosto de vender ilusões. O momento é bom, de confiança, mas não é de ilusão. É uma realidade que podemos atingir e vamos tentar alcançá-la".
O Bragantino conta com um reforço importante. O atacante Lucas Barbosa, um dos destaques na temporada, deve retornar ao time titular após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. José Herrera, escolhido para preencher a lacuna na última rodada, provavelmente voltará a ser opção no banco de reservas.
Em contrapartida, Vagner Mancini terá duas ausências importantes pelo acúmulo de cartões amarelos: o atacante Fernando, titular diante do Vitória, e o volante Matheus Fernandes, que começou o último jogo no banco. A tendência é que Henry Mosquera seja o escolhido para atuar no setor ofensivo no lugar de Fernando.
Mancini analisou o próximo desafio, apontando que o confronto pode definir o futuro da equipe de olho em uma vaga na Libertadores. "É um jogo difícil, pois o Vasco acabou encostando. Nós temos a possibilidade de buscar uma vitória em casa, mas não quer dizer que ela vá acontecer. O Vasco se reforçou. É uma outra equipe, que lá atrás brigava na zona de rebaixamento e, de repente, após a Copa do Mundo tem jogado muito bem, com outras peças, com outro elenco praticamente. Então, é um jogo realmente de seis pontos".
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X VASCO
RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.
VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Lucas Freitas (Saldivia), Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Andrés Gómez, Bruno Duarte e Facundo Colídio. Técnico: Pedro Emanuel.
ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC)
DATA - 22/11
HORÁRIO - 19h30
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)