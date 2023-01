Liverpool vence Wolverhampton e avança à quarta fase da Copa da Inglaterra

(via Agência Estado)

Em má fase no Campeonato Inglês, no qual ocupa a nona colocação, o Liverpool entrou em campo nesta terça-feira com a missão de evitar uma zebra na terceira fase da Copa da Inglaterra. O técnico Jürgen Klopp confiou em seu elenco, escalou um time reserva e alcançou o objetivo com uma vitória por 1 a 0 sobre o Wolverhampton no Molineux Stadium.

O gol da vitória foi marcado pelo jovem Harvey Elliot, de 19 anos. O adversário na quarta fase será o Brighton, que venceu o time de Anfield por 3 a 0 no último sábado, pela liga nacional.

Em meio a uma série de duas derrotas no Inglês o Liverpool empatou por 2 a 2 com o Wolverhampton há pouco mais de uma semana, no último dia 7, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Como o jogo terminou empatado, foi necessária uma segunda partida, realizada nesta terça, como prevê o regulamento do campeonato. Se a equipe de Klopp tivesse vencido, o segundo duelo não seria necessário.

O time alternativo escalado pelo treinador alemão teve um bom desempenho durante o primeiro tempo e sofreu poucos sustos no campo de defesa. O único gol da partida foi marcado ainda aos 12 minutos de jogo, quando Harvey Elliot acertou um bonito chute da intermediária e superou o goleiro José Sá.

No segundo tempo, o Wolverhampton apostou na entrada dos brasileiros Matheus Nunes e Matheus Cunha para melhorar a equipe. Perto do fim, colocou também Diego Costa. Os minutos finais foram de pressão do time da casa, mas não houve eficiência nas conclusões da jogada, por isso o placar permaneceu inalterado.