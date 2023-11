Liverpool vence LASK com tranquilidade e avança às oitavas da Liga Europa

O Liverpool aplicou uma goleada por 4 a 0 no LASK, da Áustria, nesta quinta-feira, e garantiu vaga nas oitavas de final da Liga Europa. A vitória conquistada no Anfield, em jogo válido pela penúltima rodada do Grupo E, teve ótima participação de Gakpo, que marcou dois gols e sofreu um pênalti, convertido por Salah. Luis Díaz também balançou a rede.

continua após publicidade

Com 12 pontos, o Liverpool assegurou a liderança da chave, pois está quatro pontos acima do vice-líder Toulouse, que empatou sem gols com o Union Saint-Gilloise, terceiro com cinco. O LASK é o quarto, com três.

Sem nomes como o goleiro Alisson e o atacante Diego Jota, o Liverpool foi para o campo com um time misto e não teve maiores dificuldades para superar o frágil adversário no Anfield. Assim, abriu o placar aos 11 minutos, quando Luis Díaz concluiu a jogada que ele mesmo iniciou, recebendo cruzamento de Joe Gomes e cabeceando para a rede protegida pelo goleiro Lawal.

continua após publicidade

Quatro minutos depois, Salah serviu o segundo gol inglês, marcado pelo holandês Gakpo. Dominante, a equipe de Jürgen Klopp teve oportunidades de ampliar o placar ainda no primeiro tempo, a melhor delas uma bola colocada na trave por Tsimikas, mas foi para o intervalo satisfeito com a boa vantagem de dois gols de diferença.

A pressão do Liverpool voltou logo nos primeiros minutos do segundo tempo e desencadeou um pênalti sofrido por Gakpo e convertido por Salah. O holandês estava faminto e queria mais, tanto que acertou um chute na trave alguns minutos depois do terceiro gol. Ele também parou em uma defesa de Lawal na segunda metade da etapa final e, aos 46, aplacou a fome de gol com uma finalização forte aos 46 minutos, para decretar a goleada por 4 a 0.

OUTROS JOGOS

continua após publicidade

Também nesta quinta, a Roma de José Mourinho abriu o placar com Lukaku, mas deixou o Servette, da Suíça, buscar o empate por 1 a 1, com gol de Chris Bredia. O resultado deixou os romanistas em segundo lugar no Grupo G, com dez pontos, dois atrás do líder Slavia Praga, com 22.

A definição da liderança, que dá vaga direta às oitavas, será na última rodada, quando a Roma encara o Sheriff (quarto, com um ponto) e o Slavia enfrenta o Servette (terceiro, com cinco). Na Liga Europa, o segundo colocado de cada grupo tem de disputar um playoff contra uma equipe eliminada da Liga dos Campeões.

Pelo Grupo A, o West Ham bateu o Backa Topola por 1 a 0 e está na liderança, com 12 pontos, mesma pontuação do vice-líder Freiburg, que fez 5 a 0 no Olympiacos. No Grupo B, o Olympique de Marselha venceu o eliminado Ajax por 4 a 3, e manteve a liderança, com 11 pontos, mas ainda pode perdê-la para o Brighton, que é o segundo, com 10, e venceu o AEK Atenas por 1 a 0.

continua após publicidade

O Bétis perdeu por 1 a 0 para o Sparta Praga, mas se manteve na Liderança do Grupo C, com nove pontos. A chave é uma das mais equilibradas, pois tem o Rangers em segundo, com oito, o Sparta em terceiro, com sete, e o Aris Limassol, único sem chances de classificação, em quarto, com quatro.

Na Itália, pelo Grupo D, a Atalanta (líder, com 11 pontos) empatou com o Sporting (vice-líder, com oito). Já o Rakow venceu o Sturm Graz por 1 a 0, em jogo de eliminados. A bola também rolou no El Madrigal, onde o Villarreal fez 3 a 2 no Panathinaikos para ficar em segundo lugar no Grupo F, com nove pontos contra 12 do líder Renner, que derrotou o Maccabi Haifa por 3 a 0.

O Bayer Leverkusen, do badalado técnico Xabi Alonso, cotado para assumir o Real Madrid após a saída de Carlo Ancelotti, bateu o Hacken por 2 a 0, garantindo a classificação e a liderança do Grupo H, com 15 pontos. A briga pela segunda posição é entre Molde e Qarabag, que empataram por 2 a 2 nesta quinta e estão empatados com sete pontos na tabela.