Liverpool vence Brentford em dia de vaias à Coroa e recordes de Salah

O Liverpool conquistou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao derrotar o Brentford por 1 a 0 neste sábado, no Anfield, pela 35ª rodada. A partida foi marcada por vaias durante o hino "God Save the King", que não costuma fazer parte dos cronogramas de jogos da liga inglesa, mas foi tocado antes da bola rolar por causa da coroação do Rei Charles.

A diretoria do clube já esperava por protestos, pois a maior parte da cidade de Liverpool, assim como a torcida do time, é antimonarquista . "Sabemos que alguns torcedores têm opiniões fortes sobre o assunto", postou o clube em seu site oficial antes do jogo. Durante a partida, foram registradas mais formas de provocação à Coroa, como cartazes. Um deles exibia a frase "existe apenas um rei", acompanhada de uma foto de Kenny Dalglish, ídolo do Liverpool.

Com a vitória neste sábado, o time comandado por Jürgen Klopp ocupa a quinta colocação, com 62 pontos, um a menos do que o Manchester United. O Manchester City é o líder, com 82, seguido por Arsenal (78) e Newcastle (65). O Brentford é o nono, com 50.

Se a coroação do Rei Charles não agradou boa parte dos torcedores, o mesmo não se pode dizer do time em campo. O Liverpool foi com tudo para cima do Brentford e abriu o placar aos 13 minutos. Van Dijk deu belo passe para Mohamed Salah, que acertou um belo chute para fazer 1 a 0.

E não foi mais um gol qualquer na carreira de Salah. O atacante egípcio marcou o gol de número 100 no Anfield e o 186º com a camisa do Liverpool, igualando o recorde de Steven Gerrard, 5º maior artilheiro da história do clube. Esta também é a terceira temporada consecutiva que o atleta consegue a marca de 30 gols.

Após o gol, o Liverpool recuou e viu o Brentford crescer. O time visitante chegou a marcar com Ivan Toney, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem. No segundo tempo, a equipe mandante voltou a crescer e desperdiçou muitas oportunidades.

Em uma delas, Gakpo recebeu dentro da área e jogou rente à trave. Antes do apito final, David Raya impediu que Alexander-Arnold fizesse um belo gol ao fazer uma defesa excepcional. O Liverpool acabou administrando a vantagem e conquistou três pontos que o deixa vivo na briga por vaga na Liga dos Campeões.

As próximas rodadas são cruciais para o Liverpool. O time de Klopp só entrará em campo novamente na segunda-feira (15), às 16h, fora de casa, diante do Leicester, sabendo o que precisará fazer para seguir vivo no torneio.