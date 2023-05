Liverpool vence a 7ª seguida no Inglês e esquenta briga por vaga na Liga dos Campeões

(via Agência Estado)

Sem chances de lutar pelo título nacional, o Liverpool teve motivos de sobra para comemorar a vitória sobre o Leicester por 3 a 0, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Inglês. Restando duas rodadas para o término da competição, o time do técnico Jürgen Klopp engatou a sua sétima vitória consecutiva, chegou aos 65 pontos, e esquentou de vez a briga por uma vaga para a Liga dos Campeões.

O triunfo fora de casa coloca o time vermelho na quinta posição, a um ponto do Newcastle e do Manchester United, terceiro e quarto colocados respectivamente, mas que têm um confronto a menos no torneio.

Embalado pela vitória sobre o Leicester, o Liverpool recebe o Aston Villa neste sábado, pela penúltima rodada do Inglês. Já o Leicester, vice-lanterna com 30 pontos, visita o Newcastle na próxima segunda.

Pressionado por estar na zona de rebaixamento, a equipe do técnico Dean Smith não aproveitou o mando de campo a seu favor e teve uma atuação apagada nos primeiros 45 minutos. Na melhor oportunidade, Vardy parou no goleiro Alisson após cruzamento da esquerda feito por Barnes.

Longe de fazer uma grande exibição, o Liverpool tratou de definir a vitória em um intervalo de três minutos. E os protagonistas da equipe foram o atacante Salah e o meia Curtis Jones. No primeiro gol, o jogador egípcio deu uma assistência na medida para o camisa 17 empurrar para as redes, aos 32.

Logo depois, após bela troca de passes, Salah serviu Curtis Jones na área. Ele girou e bateu com estilo para vencer o goleiro Iversen e anotar o seu segundo gol no jogo: 2 a 0 aos 35.

Na volta para o segundo tempo, o Liverpool seguiu com a partida sob controle e definiu o duelo com mais uma assistência de Mohamed Salah. Na cobrança de falta, ele deu um leve toque na bola para a batida de Alexander-Arnold. O tiro foi no ângulo e decretou o 3 a 0 no marcador, aos 32 minutos.

A partir daí, o que se viu em campo foi um jogo espaçado, com toques laterais por parte do Liverpool à espera do apito final e um Leicester totalmente desorganizado tentando descontar a diferença utilizando os cruzamentos para a área.