Liverpool e Chelsea perdem amistosos nos Emirados Árabes; Napoli vence na Turquia

Com a aproximação do fim da Copa do Mundo do Catar, os clubes europeus se preparam para a retomada da temporada 2022/2023. Em Dubai, nos Emirados Árabes, sem muitos de seus principais jogadores, o Liverpool perdeu, de virada, para o Lyon por 3 a 1.

Os primeiros 30 minutos foram todos do time inglês, que poderia ter aberto uma grande vantagem no placar. Fez 1 a 0 logo aos 39 segundos com o português Fábio Carvalho. Aos 13, Roberto Firmino sofreu pênalti, mas Salah cobrou mal para defesa do goleiro Anthony Lopes. Outras oportunidades foram desperdiçadas.

Aos poucos, o Lyon soube aproveitar do cansaço do rival para equilibrar a disputa. O empate veio antes do intervalo, aos 41 minutos, com Lacazette, após falha da zaga do Liverpool.

O segundo tempo começou bastante disputado, com os dois times criando boas chances. Demonstrando melhor preparo físico, a equipe francesa virou com Barcola, após descuido do setor defensivo inglês. Lacazette, aos 38, deu números finais ao amistoso.

Em Abu Dabi, também nos Emirados Árabes, o Aston Villa derrotou o Chelsea por 1 a 0, com um belo gol de McGinn, aos sete minutos do primeiro tempo, após troca de passes de quase toda a equipe.

Em Belek, na Turquia, o Napoli virou o placar para derrotar o Crystal Palace por 3 a 1. O time inglês aproveitou um erro na saída de bola italiana para abrir o placar, aos 33 minutos do primeiro tempo, com Zaha.

O empate do Napoli não demorou a sair. Três minutos mais tarde, Osimhen, em bela jogada individual, marcou para os italianos.

A segunda etapa foi toda de Raspadori, autor dos dois gols napolitanos, aos 20 e 37 minutos, um deles um belo chute de longa distância.