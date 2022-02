Liverpool derrota Leicester e mantém perseguição ao líder Manchester City

Da Redação

O Liverpool não perde as esperanças de alcançar o líder Manchester City na classificação do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, a equipe derrotou o Leicester, por 2 a 0, em duelo válido pela 24ª rodada e atingiu os 51 pontos, contra 60 do primeiro colocado. A equipe perdedora permanece com 26, em 12º lugar.

O domínio foi todo do Liverpool no primeiro tempo, mas foram poucas as oportunidades de gol. As que surgiram eram bloqueadas pelo ótimo goleiro dinamarquês Schmeichel.

Os visitantes tinham como objetivo apenas se concentrar na marcação e, caso surgisse uma oportunidade, buscar levar perigo à meta de Alisson nos contra-ataques, mas não tiveram êxito.

De tanto tentar, o Liverpool abriu o placar, aos 34 minutos. Após escanteio pela direita, Van Dijk cabeceou forte, Schmeichel espalmou e Jota conferiu para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, a pressão do Liverpool foi ainda maior. Salah, que passou o primeiro tempo no banco poupado por ter disputado a Copa Africana de Nações pelo Egito, entrou aos 15 minutos e criou pelo manos três grandes oportunidades. Além de acertar a trave, ainda teve pela frente a destacada atuação de Schmeichel, autor de mais quatro belas defesas nos 45 minutos finais.

Aos 41, após pressão impressionante, o Liverpool chegou ao segundo gol, mais uma vez com Jota. Schmeichel chegou a tocar na bola, mas não evitou o segundo gol.

Já o Arsenal continuou na briga por uma vaga nas competições europeias, ao vencer o Wolverhampton, fora de casa, por 1 a 0, gol do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

Com isso, o time de Londres vai para 39 pontos, em quinto lugar, enquanto o Wolverhampton fica com 34, na oitava colocação.