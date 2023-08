Liverpool contrata volante Wataru Endo após perder Caicedo para o Chelsea

Depois de não conseguir contratar o equatoriano Moisés Caicedo, de 21 anos, que preferiu acertar com o Chelsea, o Liverpool anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante Wataru Endo, que estava no Stuttgart, da Alemanha, time no qual era o capitão. Endo tem 30 anos e jogou a Copa do Mundo do Catar pela seleção japonesa.

"Ele sempre esteve na minha lista, embora usualmente a gente não assine com jogadores nesta faixa de idade", afirmou o treinador Jürgen Klopp sobre o novo reforço. "Ele é, obviamente, um jogador de primeira prateleira e nós vamos nos divertir bastante com ele. Tenho certeza que poderá nos ajudar imediatamente, o que é ótimo porque a temporada já começou", completou.

De acordo com a imprensa britânica, o japonês custou 19 milhões de euros aos cofres do Liverpool. Até semana passada, a diretoria do clube de Anfield esperava desembolsar 110 milhões de libras para contratar Moisés Caicedo e chegou a verbalizar um acordo com o Brighton, clube ao qual o equatoriano pertencia.

Caicedo, contudo, acabou indo para o Chelsea, que pagou cerca 115 milhões de libras para contratá-lo. O Liverpool também fez investidas por outro volante, o belga Roméo Lavia, de 19 anos, e teve mais um revés no mercado diante do Chelsea, que conseguiu tirar o jovem atleta do Southampton.

O time de Klopp buscava nomes para a posição após o ex-capitão Henderson se transferir para o Al-Ettifaq e o brasileiro Fabinho ir para o Al-Ittihad. Os dois clubes são da Arábia Saudita. Precisando reforçar o meio de campo, já havia contratado Alexis Mac Allister, junto ao Brighton, e Dominik Szoboszlai, do RB Leipzig.