Liverpool anuncia a contratação do atacante Barcola, ex-Paris Saint-Germain

O francês Barcola é a principal novidade do Liverpool nesta segunda-feira. O ex-jogador do Paris Saint-Germain foi anunciado de forma oficial pelo time vermelho, que desembolsou cerca de 120 milhões de libras (aproximadamente R$ 839 milhões) para contar com atacante.

Aos 23 anos, Bradley Barcola desembarca no futebol da Inglaterra com status de astro. Ele despontou para o cenário do futebol internacional com a camisa do Lyon e disputou as últimas três temporadas pelo PSG, atual bicampeão da Champions League.

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Antigo desejo do Liverpool, Barcola assinou um contrato de cinco temporadas. Ele vinha sendo pretendido por outras equipes, mas manteve firme o seu desejo de defender o clube de Anfield. "Demorou muito tempo, mas estou muito feliz hoje por poder jogar pelo Liverpool. E tudo o que eu quero é estar em campo e poder jogar", disse o atleta ao canal oficial do clube.

Em seu primeiro contato com o novo torcedor, o jogador francês chegou fazendo um discurso ambicioso e relacionou a sua passagem com a conquistas de títulos. "Espero conseguir coisas muito grandes. Primeiro de tudo, vencer a Premier League - é um dos meus maiores sonhos", completou.

Nos seus três anos de PSG, Barcola entrou em campo em 152 oportunidades, balançou as redes 39 vezes e contribuiu com 35 assistências. Ele foi ainda foi homenageado pelo clube parisiense, que exaltou a sua passagem nestas três temporadas.

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"Chegando a Paris com apenas 20 anos, ele cresceu e teve um progresso significativo, conquistando 13 troféus e contribuindo para escrever um dos capítulos mais belos da história do Paris Saint-Germain", diz parte do texto.

Nesta janela de transferências, a diretoria do Liverpool foi ao mercado e acertou a contratação do zagueiro francês Jeremy Jacquet, o meia-atacante espanhol Victor Muñoz e ainda o defensor uruguaio Ronald Araújo.