Lisca já salvou Ceará da queda e agora pode afundar equipe para reerguer o Santos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Lisca sempre teve uma idolatria da torcida do Ceará por salvar a equipe da queda em 2018 e terá um duro retorno no Castelão neste sábado. Precisando reerguer o Santos no Brasileirão e prometendo buscar um triunfo a todo custo, o técnico pode, por consequência, jogar a equipe cearense na zona de rebaixamento.

continua após publicidade .

Em 2018, o treinador assumiu a equipe cearense na lanterna, com somente três pontos, e conseguiu reerguê-la, deixando-a elite nacional. Naquela impressionante arrancada, ia sempre comemorar com a galera e até um busto ganhou no clube. Em seu retorno, só fala em recuperar os pontos perdidos na Vila Belmiro após derrota por 2 a 1 para o Goiás.

O Santos ainda sonha em ida à Libertadores de 2024 e precisa de uma vitória para tentar subir na classificação - está no 10° lugar. Explorar o desespero do Ceará, primeiro time fora da zona de queda, virou mantra entre os santistas.

continua após publicidade .

A equipe ensaiou transições rápidas ao ataque ao longo da semana livre para trabalhos - ainda treinou no CT do Fortaleza nesta sexta-feira. Lisca quer um time rápido e objetivo no Castelão. Soteldo e Lucas Braga serão os responsáveis por municiar o artilheiro Marcos Leonardo.

Lisca tem apenas uma dúvida na escalação. Sem o volante Rodrigo Fernández, machucado, está entre Camacho e Luan. O jogador de marcação deve ser escolhido para tentar frear um possível início forte dos mandantes. O meia viraria arma para a etapa final.

O Santos ganhou apenas dos ameaçados Juventude e Coritiba fora de casa neste Brasileirão e caso queira se aproximar do G-6, terá de melhorar como mandante. O Ceará, em queda livre, é um rival considerado propício para início de uma arrancada.