Lisca estreia com vitória no comando do Avaí diante do Atlético-MG

Ainda sem engrenar sob o comando de Cuca, o Atlético-MG perdeu do Avaí, neste sábado, por 1 a 0, no estádio da Ressacada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo do time catarinense, o primeiro após nove jogos de jejum, veio bem na estreia do técnico Lisca.

Com o resultado, o Atlético-MG ficou estacionado na sétima posição, com 40 pontos, três atrás do Athletico-PR, o primeiro dentro do G-6. O Avaí, por sua vez, ficou na 17ª posição, ainda na zona de rebaixamento, com 28.

O Avaí também melhorou um pouco o retrospecto diante do Atlético-MG. Nos últimos 12 jogos, foram oito vitórias do time mineiro, dois empates e, agora, dois triunfos dos catarinenses.

Sem Guilherme Arana e Hulk, lesionados, o Atlético-MG pareceu um time comum contra um Avaí sedento para sair da zona de rebaixamento. Mesmo assim, o time mineiro criou mais, mas sem aquela ambição de outrora. Aos cinco minutos, Keno recebeu pela esquerda, passou pela marcação, invadiu a área e chutou para defesa de Glédson. A bola ainda ficou viva, porém, a defesa afastou o perigo.

O jogo ficou muito truncado, com faltas excessivas. O Avaí, inclusive, só conseguiu ameaçar na bola parada. O aniversariante Rafael Vaz soltou o pé para a defesa de Everson. O time catarinense tinha o apoio da sua torcida, mas não quis dar espaço para o clube mineiro, que costuma ser fatal.

Aos 41 minutos, o Atlético-MG criou a melhor chance da etapa inicial. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Nacho. O meia acertou um bonito chute de esquerda, mas Rafael Vaz, em cima da linha, salvou o Avaí de tomar o gol.

No segundo tempo, o Avaí arriscou um pouco mais e teve logo de cara um pênalti marcado por mão de Nathan Silva após cobrança de falta. Bissoli bateu no meio do gol, Everson relou, mas não conseguiu que o artilheiro do clube catarinense fizesse o gol.

O Avaí se empolgou depois de abrir o placar e foi para cima em busca do segundo gol. Jean Pyerre pegou a sobra, após tentativa de Bissoli, aos 15 minutos, e jogou para fora. Na sequência, aos 21, Raniele cabeceou para uma bonita defesa do goleiro Everson.

O jogo ficou feio. Cuca tentou colocar o Atlético no ataque, mas o time estava desorganizado e pouco assustou. Lisca respondeu com a entrada de Paolo Guerrero, mas o jogo seguiu morno até o apito final.

O Avaí volta a campo no domingo (25), às 20h, para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, na capital paulista. Já o Atlético-MG enfrenta o Palmeiras na quarta-feira (28), às 21h45, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 ATLÉTICO-MG

AVAÍ - Glédson; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortez; Raniele (Jean Cléber), Bruno Silva (Pablo Dyego) e Jean Pyerre (Matheus Sarará); William Pottker, Bissoli (Paolo Guerrero) e Natanael (Eduardo). Técnico: Lisca.

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Jemerson (Júnior Alonso) e Rubens; Allan, Jair (Calebe), Nacho Fernández (Ademir); Vargas (Alan Kardec), Eduardo Sasha e Keno. Técnico: Cuca.

GOL - Bissoli, aos oito minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva, Bruno Cortez e Raniele (Avaí); Jemerson, Nathan Silva e Rubens (Atlético-MG).

RENDA - R$ 248.200,00.

PÚBLICO - 10.816 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).