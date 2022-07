Lisca busca soluções e espera retornos no Santos para enfrentar o Fluminense

(via Agência Estado)

Lisca chegou ao Santos em um momento de muitos desfalques, mas espera que a situação seja amenizada até o duelo de segunda-feira com o Fluminense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treinamento desta quinta-feira, o treinador já pôde contar com Rwan Seco, que não trabalhou com bola na quarta em razão de uma entorse no tornozelo.

Em transição física, Maicon e Sandry ganharam a companhia de Luiz Felipe durante as atividades, e os três podem ser liberados nos próximos dias, mas quem está mais perto de uma recuperação é Sandry. Existe uma expectativa alta pela volta de Luiz Felipe e Maicon, já que montar a zaga tem sido um problema sem eles.

Para enfrentar o Fluminense, Lisca já não contará com o também zagueiro Eduardo Bauermann, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Fortaleza. Também da posição, Alex está tratando uma entorse no tornozelo direito e é dúvida. Por isso, a dupla de zaga pode ser formada pelos jovens Derick e Jair.

Sem muitas opções no elenco, o treinador tem buscado soluções nas categorias de base para outros setores além da defesa. Durante os treinos desta semana, ele testou um meio de campo com Carlos Sánchez e também com o versátil Lucas Barbosa, que substituiu Bruno Oliveira durante a partida contra o Fortaleza e teve bons momentos.

"Agora a gente vai entender melhor o jeito que ele (Lisca) quer que a gente jogue. É uma semana importante, espero que a gente consiga aproveitar o máximo", comentou o jogador de 21 anos, que garantiu estar disposto para fazer diferentes funções no time. "De meio-campo, já joguei na própria base do Santos, em 2020, então entendo bem as características, assim como as de ponta. Isso só vem para agregar, estou aqui para agregar. Onde precisar, estou pronto", completou.

Uma provável escalação do Santos tem: João Paulo; Madson, Luiz Felipe (Derick), Alex (Jair) e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Lucas Barbosa); Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.