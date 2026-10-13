'Linha dura' e polêmico: as histórias de Seedorf como jogador por onde passou

Clarence Seedorf assume o comando do Corinthians nesta reta final do Campeonato Brasileiro, com o desafio de salvar a equipe do rebaixamento. A missão é difícil, mas, pela frente, terá um comandante linha-dura, como ficou conhecido o holandês durante sua carreira como jogador.

Esta não será a primeira passagem do holandês pelo futebol brasileiro. Seu primeiro contato ocorreu quando ainda atuava como jogador e defendeu o Botafogo, época em que surgiram muitas de suas histórias por ser rigoroso e até polêmico.

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Um dos episódios curiosos da passagem de Seedorf pelo time carioca foi a sugestão de alterar um trecho do hino do clube. O ex-meia defendia que a frase "Não podes perder, perder para ninguém" fosse substituída por uma referência às vitórias alvinegras. Na época, o jogador chegou a se reunir com a diretoria para discutir a mudança, mas a proposta não foi aceita.

Em entrevista ao Charla Podcast, o zagueiro Dória, que dividiu o vestiário com o holandês na época do Botafogo, relembrou a mudança que o ex-meio-campista queria fazer em relação ao ar-condicionado do ônibus. Segundo o defensor, Seedorf não queria ligar o aparelho, apesar do forte calor no Rio de Janeiro.

"Quarenta graus e, quando entrava no ônibus, estava gelado. Todo mundo feliz da vida. Ele (Seedorf) falava que ia dar choque térmico, que ficaríamos gripados, que tinha que estar o clima ambiente para se adaptar ao jogo. Tudo que ele falava tinha sentido, ele tinha razão. Mas, pô, não dava. Um calor do c... e eu vou ficar suando? De General Severiano até o Engenhão dá 40 minutos, a gente ia ficar suando?", contou.

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Outra restrição curiosa envolveu um dos alimentos mais tradicionais da mesa do brasileiro: o feijão. O ex-jogador restringiu o consumo de feijão no clube porque acreditava que o alimento deixava os atletas muito pesados para as partidas, o que prejudicaria o rendimento em campo.

Já em relação ao seu novo trabalho no Corinthians, ele chega em um momento em que a equipe enfrenta uma forte crise, soma oito derrotas seguidas no Brasileirão e briga contra o rebaixamento. Porém, segundo o ex-lateral Roberto Carlos, ele chega para fazer mudanças na equipe.

Em áudio revelado pelo ex-jogador Cicinho durante um programa da Rádio BandNews FM, o pentacampeão afirmou que o treinador holandês está empolgado para o novo desafio, mas ressaltou que ele é chato.

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"O Seedorf é chato para car... Muito chato. E o time dele vai ser muito físico. Estava com ele ontem no estádio, está superempolgado. Vai ser f?, vai botar ordem (no Corinthians). O Seedorf tem umas ideias boas de futebol e vai reorganizar o time", disse Roberto Carlos.

Pronto para iniciar seu trabalho à frente da equipe paulista, o holandês chegará ao Brasil na manhã de quarta-feira, 14, e comandará seu primeiro treino no mesmo dia, no CT Dr. Joaquim Grava.