Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Lingard elogia futebol brasileiro, quer jogar 'em alto nível' no Corinthians e ganhar títulos

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 12:19:00 Editado em 27.04.2026, 12:28:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aos poucos, Jesse Lingard começa a ganhar espaço no Corinthians. Estreou contra o Fluminense no Maracanã, já foi titular diante do Barras, jogo no qual decidiu o triunfo por 1 a 0 pela Copa do Brasil, e entrou no segundo tempo diante do Vasco no domingo - atuação prejudicada pela expulsão de André. Primeiro inglês a atuar em solo verde e amarelo, o meia-atacante mostra ambição no País ao qual é só elogios.

Depois e passagem pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, o ex-jogador de Manchester United e seleção inglesa desembarcou no Brasil para mostrar que ainda tem condições de render. Aos 31 anos, ele ainda carece de ritmo pelo tempo parado, mas aos poucos vai melhorando fisicamente e se colocando á disposição para o técnico Fernando Diniz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sobre vir ao Brasil, ressaltou tratar-se de um campeonato em alto nível, no qual espera se encaixar. "Acho que posso jogar em alto nível. Para mim, era apenas uma questão de competição e o quão grande é o clube aqui, o quão grande é a liga", afirmou, em entrevista à BBC. "Recebi propostas, mas ainda assim quero me testar. E vim aqui para levantar um troféu."

Mesmo atuando no United, que tem torcida fervorosa, Lingard está encantado com a torcida corintiana. "Nunca tinha vivenciado isso antes", disse, lembrando de sua apresentação no gramado da Neo Química Arena lotada.

Ressaltou, contudo, que o apoio maciço também se transforma em fortes cobranças. "Torcedores entram no centro de treinamento, conversam com a gente. Você vê a paixão deles para que a gente se saia bem e vença. Isso só nos dá mais motivos para vencer no dia do jogo", destacou, com um adendo. "Quando você não atinge as expectativas, é claro que será alvo de críticas."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O meia-atacante vem sofrendo um pouco com o idioma, pois não tem tradutor no Brasil. Recebe ajuda de Memphis, com o qual atuou na Inglaterra, e vai se virando com "alguns companheiros" que também falam inglês.

"Alguns jogadores falam um pouco de inglês e traduzem um pouco", admitiu. "Mas quero aprender português. O coreano foi muito difícil. Aprendi algumas palavras, mas sinto que aqui eu realmente posso aprender o idioma."

O Corinthians visitou o Santos na Vila Belmiro, mas Lingard não jogou. Encarar adversários do cacife de Neymar, por exemplo, é outra motivação. "É sempre bom jogar contra jogadores de nível mundial", disse. "Você pode se testar contra alguns desses caras."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasielrião Corinthians Futebol Jesse Lingard
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV