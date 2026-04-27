Lingard elogia futebol brasileiro, quer jogar 'em alto nível' no Corinthians e ganhar títulos

Aos poucos, Jesse Lingard começa a ganhar espaço no Corinthians. Estreou contra o Fluminense no Maracanã, já foi titular diante do Barras, jogo no qual decidiu o triunfo por 1 a 0 pela Copa do Brasil, e entrou no segundo tempo diante do Vasco no domingo - atuação prejudicada pela expulsão de André. Primeiro inglês a atuar em solo verde e amarelo, o meia-atacante mostra ambição no País ao qual é só elogios.

Depois e passagem pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, o ex-jogador de Manchester United e seleção inglesa desembarcou no Brasil para mostrar que ainda tem condições de render. Aos 31 anos, ele ainda carece de ritmo pelo tempo parado, mas aos poucos vai melhorando fisicamente e se colocando á disposição para o técnico Fernando Diniz.

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Sobre vir ao Brasil, ressaltou tratar-se de um campeonato em alto nível, no qual espera se encaixar. "Acho que posso jogar em alto nível. Para mim, era apenas uma questão de competição e o quão grande é o clube aqui, o quão grande é a liga", afirmou, em entrevista à BBC. "Recebi propostas, mas ainda assim quero me testar. E vim aqui para levantar um troféu."

Mesmo atuando no United, que tem torcida fervorosa, Lingard está encantado com a torcida corintiana. "Nunca tinha vivenciado isso antes", disse, lembrando de sua apresentação no gramado da Neo Química Arena lotada.

Ressaltou, contudo, que o apoio maciço também se transforma em fortes cobranças. "Torcedores entram no centro de treinamento, conversam com a gente. Você vê a paixão deles para que a gente se saia bem e vença. Isso só nos dá mais motivos para vencer no dia do jogo", destacou, com um adendo. "Quando você não atinge as expectativas, é claro que será alvo de críticas."

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O meia-atacante vem sofrendo um pouco com o idioma, pois não tem tradutor no Brasil. Recebe ajuda de Memphis, com o qual atuou na Inglaterra, e vai se virando com "alguns companheiros" que também falam inglês.

"Alguns jogadores falam um pouco de inglês e traduzem um pouco", admitiu. "Mas quero aprender português. O coreano foi muito difícil. Aprendi algumas palavras, mas sinto que aqui eu realmente posso aprender o idioma."

O Corinthians visitou o Santos na Vila Belmiro, mas Lingard não jogou. Encarar adversários do cacife de Neymar, por exemplo, é outra motivação. "É sempre bom jogar contra jogadores de nível mundial", disse. "Você pode se testar contra alguns desses caras."