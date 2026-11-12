Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Linda Noskova e Jessica Pegula estão nas semifinais do WTA Finals

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A tcheca Linda Noskova e a norte-americana Jessica Pegula estão classificadas para a disputa das semifinais do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Indian Wells, nos Estados Unidos.

Em um duelo bastante equilibrado, Pegula garantiu o segundo lugar no Grupo 1, ao derrotar Noskova por 2 sets 1, com parciais de 7/6 (7-2), 4/6 e 7/5. A tcheca, apesar da derrota, ficou com o primeiro lugar na chave.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A norte-americana Coco Gauff venceu a ucraniana Marta Kostyuk, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, mas precisa que Noskova vencesse Pegula.

No Grupo 2, Mirra Andreeva, já garantida na semifinal para enfrentar Pegula, enfrenta nesta sexta-feira Karolina Muchova, enquanto Aryna Sabalenka encara Elina Svitolina na luta pela outra vaga da chave na semifinal.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Jessica Pegula Linda Noskova tênis WTA Finals
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV