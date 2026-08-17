Liga Universitária introduz competição de boxe entre estudantes com 8 faculdades de São Paulo

O boxe ganhou um espaço importante, que o coloca em contato com a juventude. Trata-se da Liga Universitária de Boxe (LUB), que já reúne atletas de importantes instituições de ensino superior do Estado de São Paulo, como Direito Mackenzie, CCSA Mackenzie, FFLCH-USP, Poli-USP, Escola de Educação Física da USP, UFABC, Unicamp e FADISP. O programa é realizado pela Associação João Mendes Juniors de Boxe e tem em Marcos Colangelo Filho seu co-fundador e responsável pela Liga.

"Durante muito tempo, o boxe universitário brasileiro ficou em segundo plano, enquanto outras modalidades conquistaram cada vez mais espaço dentro das universidades", avalia Marcos.

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"Mesmo com o crescimento do número de atletas e equipes, o boxe ainda enfrenta dificuldades para se consolidar no ambiente universitário, seja pela falta de locais adequados para treinamento, seja pela ausência de oportunidades capazes de impulsionar o desenvolvimento da modalidade. Isso acontece, em grande parte, porque até então praticamente não existia uma competição universitária estruturada, capaz de reunir equipes de diferentes instituições e criar um verdadeiro ambiente competitivo para o boxe universitário", completa.

No ano passado, veio a primeira edição demonstrativa da Liga Universitária de Boxe. O resultado superou as expectativas dos organizadores. "Atletas, treinadores e universidades abraçaram o projeto e demonstraram que existe uma demanda enorme por um campeonato universitário organizado, competitivo e capaz de mostrar todo o potencial que o boxe tem a oferecer", conta Marcos.

A disputa lembra torneios como a "Mac-Med", tradicional e histórica competição esportiva universitária criada em São Paulo em 1935, que colocava frente a frente a Escola de Engenharia do Mackenzie e a Faculdade de Medicina da USP. Cada uma das oito universidades será representada por cinco atletas e cada vitória valerá um ponto para a instituição. A previsão para o próximo evento é de ocorrer em novembro, em local a ser definido.

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"A Liga Universitária de Boxe nasce oficialmente com um formato inovador: aqui, não existe apenas um campeão individual. Cada combate vale para a universidade. Cada vitória soma pontos para a equipe. Ao final do torneio, será consagrada a instituição que apresentar o melhor desempenho coletivo dentro do ringue", afirmou Marcos Colangelo.

O calendário da competição foi adequado para não prejudicar o dia a dia do estudante-atleta, conciliando estudos, treinamento e estágios. "Desta forma, não se abre mão da competitividade e da qualidade esportiva. E esse é apenas o começo. A Liga Universitária de Boxe nasce com o propósito de fortalecer o boxe dentro das universidades, criar novas oportunidades para atletas e treinadores, incentivar a formação de equipes permanentes e construir uma estrutura que permita à modalidade conquistar, cada vez mais, reconhecimento, investimento e incentivos dentro das próprias instituições de ensino. Mais do que um campeonato, queremos construir uma plataforma para o crescimento do boxe universitário brasileiro."