Liga saudita rebate Cristiano Ronaldo: Ninguém toma decisões acima do clube

A Liga Profissional Saudita divulgou um comunicado à imprensa para responder às críticas de Cristiano Ronaldo sobre a política de investimentos no futebol do país. A manifestação ocorreu após a ausência do atacante na vitória do Al-Nassr por 1 a 0 sobre o Al-Riyadh, na segunda-feira (2), pela 20ª rodada do Campeonato Saudita.

No texto, a liga afirmou que os clubes atuam de maneira independente e que nenhuma decisão esportiva ou financeira é tomada por indivíduos acima das instituições. Segundo a entidade, todos os times seguem o mesmo conjunto de regras, dentro de um modelo pensado para garantir equilíbrio competitivo e sustentabilidade.

O comunicado também reconhece a importância de Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr, mas ressalta que o jogador não interfere diretamente nas decisões do clube:

ENTENDA A POLÊMICA

Segundo o jornal português A Bola, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, estaria insatisfeito com a redução dos aportes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) ao Al-Nassr na atual temporada. Na avaliação do atacante, o fundo teria direcionado investimentos maiores a outros clubes também controlados pelo PIF, como o Al-Hilal.

Na temporada 2025/26, o Al-Nassr investiu cerca de 105 milhões de euros em reforços, valor inferior ao de alguns concorrentes diretos. O Al-Hilal, por exemplo, desembolsou mais de 193 milhões de euros e contratou nomes como Darwin Núñez, Theo Hernández e Karim Benzema. Outros clubes, como o NEOM SC e o Al-Qadsiah, também registraram gastos superiores.

Dados divulgados pelo jornal espanhol As indicam que, desde a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, em 2023, o clube investiu aproximadamente 410 milhões de euros em contratações. No mesmo período, o Al-Hilal teria gasto cerca de 647 milhões de euros, enquanto Al-Ahli e Al-Ittihad apresentaram cifras menores.

Ainda de acordo com a imprensa europeia, Cristiano busca um elenco mais competitivo para disputar títulos. Em janeiro, o técnico Jorge Jesus chegou a afirmar que o Al-Nassr "não tinha o poder político do Al-Hilal", declaração que repercutiu no futebol saudita. Após a vitória sobre o Al-Riyadh, o treinador também não concedeu entrevista coletiva.

Apesar da ausência em campo, Cristiano Ronaldo foi ovacionado pelos torcedores presentes no Estádio Príncipe Turki bin Abdulaziz. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, citado no centro das discussões, é um dos maiores fundos soberanos do mundo e utiliza o esporte como uma das frentes para promover a diversificação econômica do país.

LEIA O COMUNICADO DA LIGA SAUDITA NA ÍNTEGRA:

"A Liga Profissional Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. Os clubes têm seus próprios conselhos de administração, seus próprios executivos e sua própria gestão de futebol. As decisões relativas a contratações, gastos e estratégia são de sua responsabilidade, dentro de uma estrutura financeira concebida para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura é aplicada igualmente em toda a liga."

Cristiano tem se dedicado integralmente ao Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel fundamental no crescimento e nas ambições do clube. Como qualquer jogador de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, toma decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube.

As contratações recentes demonstram claramente essa independência. Um clube se fortaleceu de uma maneira específica. Outro optou por uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro dos parâmetros financeiros aprovados.

A competitividade da liga fala por si só. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está totalmente em aberto. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando conforme o planejado.

O foco continua sendo o futebol, dentro de campo, onde deve estar, e em manter uma competição credível e competitiva para jogadores e torcedores."