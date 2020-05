Liga espanhola anuncia casos de jogadores com covid-19, mas não mudará planos

A La Liga, responsável pela organização da primeira e segunda divisões do Campeonato Espanhol, não mudará seu plano de retomar as partidas em breve apesar da notícia de que cinco jogadores testaram positivo para o coronavírus.

Os casos positivos foram confirmados neste domingo pela liga, que disse que "todos eles estão assintomáticos e na fase final de recuperação da doença". Os atletas contaminados ficarão isolados por 14 dias e só retornarão às instalações de seus clubes para treinar depois que as novas amostras derem negativo.

Não está previsto alterar os protocolos de treinamento que foram colocados em vigor na semana passada. Jogadores da maioria dos clubes começaram as práticas individuais na última sexta-feira, após quase dois meses de confinamento em razão da pandemia.

Em comunicado, a La Liga indicou que "continuará a aplicar o protocolo de desempenho de retorno ao treinamento", que foi aprovado pelas autoridades governamentais, "a fim de garantir a máxima segurança de todos os jogadores, treinadores e funcionários dos clubes".

A liga ressaltou que "avisou" todos os envolvidos nos treinamentos que cumpram as medidas sanitárias recomendadas "para manter este número muito baixo de infectados".

Os resultados dos outros examinados deram negativo, informou a La Liga, que salientou que jogadores, técnicos e outros funcionários dos clubes espanhóis passarão por testes diários.

A Liga não informou os nomes e nem os clubes dos atletas infectados pela doença. Segundo a imprensa espanhola, três deles atuam na primeira divisão. Sabe-se que um deles é o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, do Atlético de Madrid. O próprio clube publicou uma imagem do jogador em suas redes sociais, acompanhada da seguinte legenda: "Renan Lodi manda a vocês (torcedores) um abraço de sua casa. Muito em breve nos veremos no campo".

Lodi não participou neste sábado do primeiro treinamento do Atlético em meio à pandemia de covid-19. Ele está em quarentena em sua casa.

A Espanha começou a relaxar as regras rigorosas de isolamento, permitindo que os jogadores façam atividades individuais, respeitando o distanciamento social nas instalações de seus clubes, e as pessoas saiam de suas casas para praticarem exercícios ao ar livre.

Suspenso há mais de dois meses em razão da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Espanhol ainda não tem data definida de retorno. A expectativa é que a bola volte a rolar a partir do dia 20 de junho e que o campeonato seja concluído no fim de julho.